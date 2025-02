OC Nivy odmieta tvrdenia o násilí voči bezdomovcovi

Bratislava 4. februára (TASR) - Obchodné centrum (OC) Nivy v Bratislave odmieta tvrdenia o násilí bezpečnostnej služby na človeku bez domova, ktorého minulý týždeň našli zraneného pred centrom a po prevezení do nemocnice neskôr zomrel. Centrum tvrdí, že pán bol počas jedného dňa zadržaný dvakrát a zakaždým ho "v plnom zdraví" odovzdali polícii. Dokazovať to majú aj kamerové záznamy.



"O jeho ďalšom šokujúcom osude sme sa dozvedeli až z médií," deklaruje na sociálnej sieti centrum, ktoré zároveň vyjadrilo ľútosť nad osudom muža.



OC Nivy tvrdí, že chce, aby sa všetci návštevníci centra cítili dobre a bezpečne. K tomu má, ako podotklo, prispievať aj pôsobenie bezpečnostnej služby. "V žiadnom prípade neschvaľujeme ani nepodporujeme agresivitu voči žiadnemu človeku, najmä voči najzraniteľnejším skupinám ľudí. V prípade porušenia zákona musíme privolať policajnú hliadku bez ohľadu na to, o koho ide," spresnilo centrum.



Zároveň sa ohradilo voči tvrdeniam občianskeho združenia (OZ) Vagus, ktoré na sociálnej sieti informovalo, že brutalita bezpečnostnej služby v OC Nivy je opakovaným problémom, s ktorým sa stretávajú prostredníctvom nezávislých osobných svedectiev ľudí, s ktorými pracujú v dennom centre, v teréne aj v integračnom programe. "Podľa ich slov dochádza v nákupnom centre k útokom na ľudí bez domova, ktorí hľadajú v priestoroch útočisko. Útoky sa majú diať vždy na mieste mimo kamier a bez svedkov," uviedlo združenie.



Vyšetrovaním úmrtia človeka bez domova v Bratislave sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby i polícia. V tejto veci je vedené konanie pre trestný čin zabitia. Podľa úradu zatiaľ nie je možné vylúčiť protiprávne konanie policajtov. Podľa polície vzniklo v postupe policajtov viacero nejasností, nariadená bola preto kontrola.