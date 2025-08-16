Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Očakávané rojenie podeniek dočasne zmení podsvietenie mosta cez Váh

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Jav rojenia podeniek na nábreží Váhu je v Hlohovci možné sledovať v druhej polovici augusta už niekoľko rokov.

Autor TASR
Hlohovec 16. augusta (TASR) - Mesto Hlohovec dočasne zmení podsvietenie mosta cez rieku Váh. Ten bude v najbližších dňoch podsvietený modrou farbou. Dôvodom je očakávané rojenie podeniek. „Tento krok pomáha zmierniť hromadenie podeniek pri pouličnom osvetlení,“ informovala radnica.

Jav rojenia podeniek na nábreží Váhu je v Hlohovci možné sledovať v druhej polovici augusta už niekoľko rokov. Pouličné osvetlenie a asfaltový povrch simulujú polarizáciu prírodných vodných útvarov a vtedy dochádza k tomu, že svetlom atrahované jedince kladú vajíčka na cestu namiesto do vody, čo veľmi negatívne vplýva na populáciu tohto druhu. Modré svetlo hmyz priťahuje, vytvára zároveň svetelnú bariéru. Podenky sa držia pod ním a ich cyklus sa skončí vo vode.
