< sekcia Regióny
Oceľová lávka ponad rieku Oravica v Trstenej je úplne uzatvorená
Projekt počíta s odstránením pôvodných pochôdznych plechov a ich výstuh a s vybudovaním novej pochôdznej časti lávky.
Autor TASR
Trstená 5. novembra (TASR) - Oceľová lávka ponad rieku Oravica pri krížovej ceste v Trstenej je pre rekonštrukciu úplne uzatvorená. Dôvodom podľa radnice je začatie prác na odstraňovaní pôvodnej pochôdznej časti lávky, v dôsledku čoho už nie je možné zabezpečiť bezpečný prechod.
Rekonštrukčné práce naďalej postupne pokračujú. „Našou snahou je, aby sa potrebné práce zrealizovali čo najplynulejšie a aby bolo možné bezpečný prechod cez lávku obnoviť v čo najkratšom možnom čase. Prosíme obyvateľov o rešpektovanie úplného uzavretia lávky a využívanie dostupných náhradných peších trás,“ uviedli zo samosprávy.
Rekonštrukcia lávky je pomerne rozsiahla. Zahŕňa zosilnenie nosnej oceľovej konštrukcie, výmenu nevyhovujúcej pochôdznej časti a mostovkového stuženia, opravu poškodených prvkov a zvarov, výmenu mostných ložísk, sanáciu a úpravu oboch opôr a obnovu protikoróznej ochrany celej oceľovej konštrukcie. Projekt počíta s odstránením pôvodných pochôdznych plechov a ich výstuh a s vybudovaním novej pochôdznej časti lávky.
Rekonštrukčné práce naďalej postupne pokračujú. „Našou snahou je, aby sa potrebné práce zrealizovali čo najplynulejšie a aby bolo možné bezpečný prechod cez lávku obnoviť v čo najkratšom možnom čase. Prosíme obyvateľov o rešpektovanie úplného uzavretia lávky a využívanie dostupných náhradných peších trás,“ uviedli zo samosprávy.
Rekonštrukcia lávky je pomerne rozsiahla. Zahŕňa zosilnenie nosnej oceľovej konštrukcie, výmenu nevyhovujúcej pochôdznej časti a mostovkového stuženia, opravu poškodených prvkov a zvarov, výmenu mostných ložísk, sanáciu a úpravu oboch opôr a obnovu protikoróznej ochrany celej oceľovej konštrukcie. Projekt počíta s odstránením pôvodných pochôdznych plechov a ich výstuh a s vybudovaním novej pochôdznej časti lávky.