Ocenené práce zo súťaže Slovom a obrazom predstaví výstava v Košiciach

Košice 29. októbra (TASR) - Najlepšie básnické diela a ilustrácie zo súťaže Slovom a obrazom predstaví od utorka multižánrová výstava v Košiciach. Do druhého ročníka krajskej súťaže, ktorá dáva príležitosť básnikom, výtvarníkom aj fotografom prezentovať svoju tvorbu, sa zapojilo 80 autorov zo všetkých regiónov Košického kraja s takmer 200 dielami. Informovalo o tom Centrum kultúry Košického kraja (CKKK).



Súčasťou podujatia v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas s otvorením výstavy je vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže zameranej na talenty v literárnej tvorbe a vizuálnom umení. Zo zaslaných príspevkov navrhla odborná porota vydať knižne a na výstavu 24 najlepších básnických diel s ilustráciami od 22 výtvarníkov a fotografov. Víťazi získavajú ocenenie Top básnik a Top ilustrátor. Podujatie so začiatkom o 16.30 h zahŕňa aj uvedenie knihy ilustrovanej poézie s názvom "Slovom a obrazom" do života. Publikácia je obohatená aj o audionahrávku recitácie básnických diel.



Do organizovania súťaže sa zapojili všetky kultúrno-osvetové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Hlavným organizátorom bolo CKKK. "Verejná prezentácia tvorby prostredníctvom výstavy a vydanej publikácie umožňuje oceniť nielen konečný produkt, ale aj námahu a cestu, ktorou umelci prešli, aby daný cieľ dosiahli. Sme hrdí na to, že v Košickom kraji máme nespočetné množstvo talentovaných ľudí, ktorí obohacujú svojou tvorbou nás, ale aj celú spoločnosť," uviedol riaditeľ CKKK Michal Kupec.



Organizátori informovali, že výstavu si budú môcť záujemcovia pozrieť aj v ďalších mestách a obciach Košického kraja v priebehu budúceho roka.