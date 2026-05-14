Ocenenia Banskej Bystrice získali vojnový veterán Strmeň i folkloristi
Autor TASR
Banská Bystrica 14. mája (TASR) - Päť osobností a tri kolektívy si vo štvrtok v Banskej Bystrici prevzali verejné ocenenia za rok 2025. Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica udelili vojnovému veteránovi a účastníkovi Slovenského národného povstania (SNP) Vladimírovi Strmeňovi. Ocenenie získal za významný prínos k uchovávaniu odkazu SNP, celoživotnú kultúrnu a hudobnú činnosť a odovzdávanie historických skúseností mladým ľuďom. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Cenu mesta dostal architekt a urbanista Ján Kupec za formovanie urbanistického rozvoja a identity Banskej Bystrice. Spojil s ňou celý profesionálny život prostredníctvom útvaru hlavného architekta mesta. Pod jeho vedením vznikli dôležité urbanistické dokumenty a projekty vrátane územného plánu aglomerácie či pešej zóny v centre.
Rudolf Veselovský získal rovnakú cenu za podporu folklórneho života mesta, výchovu mladých hudobníkov a ochranu ľudového kultúrneho dedičstva. Veľkú časť svojho života zasvätil hudbe, folklóru a pedagogickej práci.
Cena mesta putovala aj Detskému folklórnemu súboru Prvosienka, ktorý si v tomto roku pripomína 45 rokov nepretržitej činnosti a tiež Folklórnemu súboru Bystrina pri príležitosti 45. výročia vzniku.
Primátor Ján Nosko udelil Cenu primátora lekárovi Andrejovi Sitárovi za výraznú stopu, ktorú zanechal v oblasti zdravotníctva a za zásluhy o uchovávanie baníckeho dedičstva regiónu. Veľkú časť svojho profesijného života venoval gynekológii a onkogynekológii, pričom stál aj pri realizácii projektu prevencie rakoviny krčka maternice.
Laureátom tejto ceny sa stal tiež Juraj Turčan za prínos k obnove a rozvoju židovskej komunity a k uchovaniu kultúrno-historického dedičstva mesta. Po roku 1989 patril medzi iniciátorov obnovy činnosti židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici.
ÚĽUV - Regionálne centrum remesiel Banská Bystrica dostalo Cenu primátora pri príležitosti 20. výročia za uchovávanie, rozvíjanie a sprístupňovanie tradičných remesiel a posilňovanie kultúrnej identity mesta a regiónu.
„Mesto tvorí množstvo vecí, ktoré vidíme okolo seba každý deň. Za jeho skutočnou atmosférou a hodnotou však stoja najmä ľudia. Tí, ktorí mu dlhé roky venujú svoju energiu, vedomosti, talent či čas a svojou prácou ovplyvňujú život ďalších generácií,“ zdôraznil Nosko.
