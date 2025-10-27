Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ocenenia Nitrianskeho kraja získali Gadušová, Rábek a Vadkerti

Na snímke František Rábek. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Súčasťou slávnostného galavečera bolo aj symbolické odovzdávanie humanitárnej pomoci a poďakovanie darcom, ktorí pomáhajú prostredníctvom Nadácie Pomoc.

Autor TASR
Nitra 27. októbra (TASR) - Tri osobnosti, ktoré svojím životom obohatili oblasť vzdelávania, vedy, kultúry i duchovného života, si v pondelok prevzali najvyššie ocenenia Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Cenu NSK za rok 2024 si prevzali Zdenka Gadušová, František Rábek a Katalin Vadkerti.

„Cena je symbolom úcty, uznania a vďaky. Získavajú ju osobnosti, ktoré nám dokazujú, že veľkosť človeka sa nemeria titulmi ani funkciou, ale zanietenosťou slúžiť druhým,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.

Ocenenia s motívom Veľkomoravského anjela, ktorý je zobrazený na plakete z prenosného oltára, nájdenej počas archeologického výskumu na hradisku Bojná - Valy, odovzdáva NSK od roku 2009. Sú prejavom úcty tým, ktorí svojou prácou, ľudskosťou a odhodlaním zanechávajú v Nitrianskom samosprávnom kraji trvalú stopu.

Zdenka Gadušová je dlhoročná vedecká pracovníčka, vysokoškolská pedagogička a emeritná dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na univerzite pôsobí od ukončenia svojho štúdia v roku 1975. Cenu NSK získala za celoživotné zásluhy o rozvoj pedagogických vied, vysokoškolského vzdelávania a reprezentáciu Nitrianskeho kraja doma aj v zahraničí.

Františka Rábeka, biskupa a prvého ordinára Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ocenili za prínos v oblasti šírenia kresťanských hodnôt, kultúry a cyrilo-metodského dedičstva. Po vysviacke v roku 1972 pôsobil na viacerých farnostiach, neskôr ako generálny vikár Nitrianskej diecézy a pomocný biskup. Pre príslušníkov ozbrojených síl ako prvý ordinár vybudoval duchovnú službu.

Katalin Vadkerti ako uznávanú historičku, publicistku a vysokoškolskú pedagogičku ocenili za celoživotné zásluhy o rozvoj historických vied, osobný prínos k budovaniu historického vedomia a zmiereniu medzi národmi. Jej vedecký výskum sa zameriava na hospodárske dejiny 19. storočia a najmä na povojnové osudy maďarskej menšiny na Slovensku.

Súčasťou slávnostného galavečera bolo aj symbolické odovzdávanie humanitárnej pomoci a poďakovanie darcom, ktorí pomáhajú prostredníctvom Nadácie Pomoc. NSK prostredníctvom svojej nadácie odovzdal symbolický šek v hodnote 10.873 eur zástupcom Dobrovoľného hasičského zboru Chľaba. Tí si vďaka tejto podpore obnovili svoj vozový park. Rodine zdravotne znevýhodneného Martina z Veľkého Zálužia kraj prispel čiastkou 3000 eur na úhradu nákladov na rehabilitácie a zakúpenie zdravotníckych pomôcok.
