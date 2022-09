Ocenenia za rozvoj baníctva dostali ďalšie štyri osobnosti

Handlová 2. septembra (TASR) - Plakety za rozvoj baníctva na hornej Nitre si v piatok v Handlovej prevzali ďalšie dve osobnosti - Fedor Boroška a Stanislav Gurský. Laureáti tak doplnili ďalších 43 osobností, ktoré každoročne dostávajú ocenenia pri príležitosti Regionálnych osláv Dňa baníkov (RODB).



Boroška nastúpil do Bane Cigeľ ako pomocný technik v júni 1963, vo výrobnom procese postupne prešiel takmer všetkými funkciami až po vedúceho prvého úseku. Pracoval i na niekdajšom odborovom riaditeľstve uhoľných a lignitových baní v Prievidzi. Deväť rokov pôsobil ako riaditeľ úradu Slovenskej banskej komory. Významne sa podieľal na presadení dôležitých zákonov a uznesení vlády SR, vytváraní priaznivého legislatívneho rámca potrebného pre stabilizáciu uhoľného baníctva a využívanie domácich surovinových zdrojov. Jeho záujem o zachovávanie baníckych tradícií v roku 2012 vyústil do iniciatívy založenia Hornonitrianskeho baníckeho spolku.



Plaketu za rozvoj baníctva si prevzal i Gurský, ktorý nastúpil do Bane Nováky ako technický ašpirant v roku 1977. Popri pracovnom zaradení pôsobil aj ako banský záchranár a od roku 1995 ako riaditeľ odštepného závodu Baňa Nováky. Od roku 2007 až dodnes vykonáva funkciu projektového manažéra a zároveň aj riaditeľa spoločnosti AGRO GTV Nováky. Ako projektový manažér sa zaslúžil o prípravu, realizáciu a rozbeh ťažobnej kapacity 11. poľa Nováky, pestovanie paradajok, chov sumčeka afrického, dodávky elektrickej energie v Handlovskej energetike a ďalšie. Je tiež podpredsedom predstavenstva Hornonitrianskych baní Prievidza.



Čestný odznak Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska 2021 Svätá Barbora získal geológ Jozef Fazekaš a čestný odznak ministra hospodárstva 2020 Za zachovávanie tradícií si prevzala hydrogeologička Irena Lauková.



Mesto, Hornonitrianske bane Prievidza a Združenie miest a obcí hornej Nitry oceňujú osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj baníctva v regióne, od roku 2008.