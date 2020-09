Ocenenia za rozvoj baníctva si v Handlovej prevzali tri osobnosti

Handlová 5. septembra (TASR) – Na regionálnych oslavách Dňa baníkov v Handlovej ocenili v piatok (4. 9.) ďalšie tri osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj baníctva na hornej Nitre. TASR o tom informovala vedúca kancelárie primátorky mesta Jana Paulínyová.



Čestný odznak ministra hospodárstva Slovenskej republiky "Za zachovanie tradícií" udelili Jozefovi Karovi, ktorý pracoval v Bani Handlová od roku 1964 do roku 1999. V roku 2011 vstúpil do Handlovského baníckeho spolku a s radosťou sa zúčastňuje na podujatiach, ktoré podporujú udržiavanie baníckych tradícií.



Plaketu za rozvoj baníctva na hornej Nitre, ktorej cieľom je spoločensky ohodnotiť významné činy, aktivity a prínos jednotlivcov pri rozvoji baníctva, si prevzali ďalšie dve osobnosti.



Za vedecké a výskumné práce, podporujúce rozvoj baníctva na hornej Nitre, ju dostal Jozef Halmo. V Hornonitrianskych baniach Prievidza pracuje od roku 1978. Väčšinu profesijného života sa venoval banskej hydrogeológii. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií, štúdií a záverečných prác. Pri príležitosti odborného seminára "50 rokov výskumu a ochrany termálnych vôd v centrálnej časti Hornonitrianskej kotliny počas ťažby na nováckom uhoľnom ložisku" v máji 2011 mu udelili Pamätnú medailu 100 rokov ťažby uhlia na hornej Nitre.



Za mimoriadne záslužné pracovné a morálne činy v banskej prevádzke získal plaketu Pavol Kovačovič. V Handlovských uhoľných baniach pracoval od roku 1959 do roku 1992. Jeho meno stále rezonuje nielen medzi baníkmi, ale poznajú ho mnohí Handlovčania. Za prácu dostal všetky najvyššie banícke vyznamenania a patrí k zakladajúcim členom Handlovského baníckeho spolku.