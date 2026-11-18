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Ocenenia žilinského kraja získali lekár, historik a husľový virtuóz
Ďalších päť osobností a jedno občianske združenie zo Žilinského kraja odmenili Pamätnou plaketou ŽSK.
Autor TASR
Martin 18. novembra (TASR) - Lekár Igor Štúr, historik Peter Vítek a husľový virtuóz Dalibor Karvay sa stali tohtoročnými laureátmi najvyššieho ocenenia v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK). Cenu ŽSK si prevzali v stredu večer v Slovenskom komornom divadle v Martine z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Eva Lacová.
Štúr bol ocenený za mimoriadny dlhoročný prínos pre zdravotníctvo v Žilinskom kraji v oblasti infektológie. Vítek získal ocenenie za dlhodobý významný prínos k poznávaniu, dokumentovaniu a uchovávaniu historického a kultúrneho dedičstva Žilinského kraja. Karvaya ocenili za mimoriadny prínos v oblasti hudobného umenia, vynikajúce umelecké výsledky a dlhoročnú reprezentáciu Žilinského kraja a Slovenskej republiky doma i v zahraničí.
Ďalších päť osobností a jedno občianske združenie zo Žilinského kraja odmenili Pamätnou plaketou ŽSK. Za výnimočný prínos k rozvoju komunitného života, zachovávaniu tradícií, podpore environmentálneho vzdelávania a budovaniu pozitívneho vzťahu k prírode a regiónu ju získal Peter Bella a za dlhoročný prínos k rozvoju ochotníckeho divadla, zachovávaniu kultúrnych tradícií a obohacovaniu kultúrneho života na hornom Považí Mária Lietavcová.
Pamätnou plaketou ŽSK bol ocenený aj Martin Haranta za významný prínos k rozvoju vedy, výskumu, inovácií a Stanislav Marček za celoživotné zásluhy o rozvoj kultúry, vzdelávania a esperanta. Ocenenie získala tiež Katarína Repáňová za mimoriadne zásluhy o ochranu, obnovu a prezentáciu hradu Strečno a dlhoročný prínos k zachovávaniu kultúrneho dedičstva Žilinského kraja pre budúce generácie a občianske združenie Obec Oravcov za dlhoročné zásluhy o zachovávanie kultúrneho dedičstva, tradícií a regionálnej identity Oravy a šírenie dobrého mena Žilinského kraja.
„Za každým z týchto ocenení sa skrýva jedinečný ľudský príbeh, roky poctivej práce, odhodlania a často aj nezištnej služby druhým. Som hrdá, že v našom kraji žijú a pôsobia ľudia, ktorí svojím talentom, odbornosťou a ľudskosťou dokážu meniť veci k lepšiemu. Niektorí reprezentujú náš región na svetových pódiách, iní sa každodenne starajú o zdravie ľudí, uchovávajú naše tradície či rozvíjajú miestne komunity. Všetkých však spája jedno - svojou prácou zanechávajú trvalú stopu a sú inšpiráciou pre nás ostatných. Za to im patrí naše úprimné poďakovanie,“ uviedla Jurinová.
Štúr bol ocenený za mimoriadny dlhoročný prínos pre zdravotníctvo v Žilinskom kraji v oblasti infektológie. Vítek získal ocenenie za dlhodobý významný prínos k poznávaniu, dokumentovaniu a uchovávaniu historického a kultúrneho dedičstva Žilinského kraja. Karvaya ocenili za mimoriadny prínos v oblasti hudobného umenia, vynikajúce umelecké výsledky a dlhoročnú reprezentáciu Žilinského kraja a Slovenskej republiky doma i v zahraničí.
Ďalších päť osobností a jedno občianske združenie zo Žilinského kraja odmenili Pamätnou plaketou ŽSK. Za výnimočný prínos k rozvoju komunitného života, zachovávaniu tradícií, podpore environmentálneho vzdelávania a budovaniu pozitívneho vzťahu k prírode a regiónu ju získal Peter Bella a za dlhoročný prínos k rozvoju ochotníckeho divadla, zachovávaniu kultúrnych tradícií a obohacovaniu kultúrneho života na hornom Považí Mária Lietavcová.
Pamätnou plaketou ŽSK bol ocenený aj Martin Haranta za významný prínos k rozvoju vedy, výskumu, inovácií a Stanislav Marček za celoživotné zásluhy o rozvoj kultúry, vzdelávania a esperanta. Ocenenie získala tiež Katarína Repáňová za mimoriadne zásluhy o ochranu, obnovu a prezentáciu hradu Strečno a dlhoročný prínos k zachovávaniu kultúrneho dedičstva Žilinského kraja pre budúce generácie a občianske združenie Obec Oravcov za dlhoročné zásluhy o zachovávanie kultúrneho dedičstva, tradícií a regionálnej identity Oravy a šírenie dobrého mena Žilinského kraja.
„Za každým z týchto ocenení sa skrýva jedinečný ľudský príbeh, roky poctivej práce, odhodlania a často aj nezištnej služby druhým. Som hrdá, že v našom kraji žijú a pôsobia ľudia, ktorí svojím talentom, odbornosťou a ľudskosťou dokážu meniť veci k lepšiemu. Niektorí reprezentujú náš región na svetových pódiách, iní sa každodenne starajú o zdravie ľudí, uchovávajú naše tradície či rozvíjajú miestne komunity. Všetkých však spája jedno - svojou prácou zanechávajú trvalú stopu a sú inšpiráciou pre nás ostatných. Za to im patrí naše úprimné poďakovanie,“ uviedla Jurinová.