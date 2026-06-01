Ocenenie Biele srdce získala aj sestra zo žiarskej nemocnice
Autor TASR
Žiar nad Hronom 1. júna (TASR) - Sestra Ľubica Debnárová z Nemocnice Agel v Žiari nad Hronom získala ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni za prínos v ošetrovateľstve. Túto cenu každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Informovala o tom manažérka komunikácie siete nemocníc Agel Jarmila Ševčíková.
Ako uviedla, Debnárová zasvätila ošetrovateľstvu celý svoj profesionálny život. Svoju kariéru začala v roku 1986 a postupne sa vypracovala na sestru špecialistku v oblasti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Svoju prácu vníma ako záväzok aj poslanie. „Pri pacientovi je najdôležitejšie nielen to, čo robíme, ale aj ako to robíme. Niekedy stačí pokojné slovo alebo obyčajný dotyk, aby sa človek cítil bezpečnejšie,“ uviedla Debnárová.
Podľa námestníčky pre ošetrovateľstvo žiarskej nemocnice Evy Valentovej patrí Debnárová medzi sestry, ktoré spájajú vysokú odbornosť s ľudskosťou a empatiou. Je podľa jej slov oporou pre pacientov aj kolegov, vždy pripravená pomôcť a odovzdať svoje skúsenosti. „Získanie ocenenia Biele srdce je zaslúženým uznaním za jej dlhoročnú obetavú prácu a profesionálny prístup,“ podotkla Valentová.
Ocenenie Biele srdce patrí medzi významné uznania v oblasti ošetrovateľstva a je udeľované sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré svojou prácou prispievajú k rozvoju a skvalitňovaniu zdravotnej starostlivosti.
