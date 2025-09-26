< sekcia Regióny
Ocenenie DofE si prevzali mladí ľudia z Bratislavského kraja
Na slávnostnom oceňovaní v priestoroch Auly Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského si prebrali svoje bronzové a strieborné certifikáty.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Viac ako 630 mladých ľudí z Bratislavského kraja si vo štvrtok (25. 9.) prebralo prestížne ocenenie Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Na slávnostnom oceňovaní v priestoroch Auly Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského si prebrali svoje bronzové a strieborné certifikáty. Sú dôkazom ich osobnostného rozvoja, odhodlania a schopnosti prekonávať výzvy.
„Každý z nás má možnosť vybrať si, akou cestou pôjde vo svojom živote. Úspech tvorí z časti talent, ale hlavne tvrdá práca. Tvrdá práca a dobré vzdelanie sú viac ako šťastie a kontakty. Keď si niečo zaumienite a budete na tom vytrvalo pracovať, dokážete si svoje ciele splniť,“ uviedol riaditeľ DofE Slovensko Miloš Ondrášik.
Ocenenia, ktoré si mladí z Bratislavského samosprávneho kraja prevzali, predstavujú podľa organizátorov viac než len medzinárodne uznávané certifikáty. Predchádzali im stovky dní dobrovoľníctva, náročných športových tréningov, rozvíjania talentov a namáhavé trasy expedícií. Len v tomto školskom roku to znamená viac ako 1500 dní osobnostného rozvoja pre mladých z Bratislavského samosprávneho kraja.
Jedným z ocenených bol aj Daniel Horňáček, 17-ročný študent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Hálova v Bratislave. Vďaka DofE zabehol polmaratón, začal tvoriť vlastné videá na sociálne siete a ako DofE Ambasádor pomáhal prvákom na škole zapojiť sa do programu. „Dobrovoľníctvo napĺňa, šport lieči a osobný rozvoj dáva zmysel. Pre mňa bolo DofE skvelou príležitosťou nájsť zmysel v tom, čo robím,“ poznamenal.
DofE je vzdelávací program, ktorý v roku 1956 založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej. Každoročne ho absolvuje vyše milióna mladých ľudí v 120 krajinách sveta. Účastníci si stanovujú ciele v troch oblastiach - Šport, Talent a Dobrovoľníctvo, ktoré završuje Dobrodružná expedícia. Program ich učí disciplíne, vytrvalosti a posúva ich k lepšej verzii samých seba. Na Slovensku funguje DofE už desať rokov, od roku 2015.
