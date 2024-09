Ocenenie mesta a primátora si v Nitre prevzalo päť osobností

Nitra 27. septembra (TASR) - Päť nitrianskych osobností získalo tento rok ocenenia mesta aj primátora. Ako uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek, všetkých spája to, že prispeli k rozvoju Nitry.



Cenu mesta si prevzal hokejista Branislav Mezei, ktorý začínal hokejovú kariéru v nitrianskom klube a v NHL odohral viac ako 200 zápasov. "Výrazne sa podieľal na zisku dvoch titulov majstra Slovenska pre HK Nitra," pripomenul nitriansky primátor Marek Hattas.



Cenu primátora Nitry získal fotograf Milan Hlôška, ktorý fotografuje od roku 1960. Jeho fotky slovenského folklóru a krojov boli vydané v niekoľkých publikáciách, ktoré získali významné ocenenia a prispeli k uchovaniu slovenských zvykov.



Ako doplnil Holúbek, Cenu primátora Nitry získali aj traja muži, ktorí po vypuknutí vojny na Ukrajine pomohli Nitre zvládnuť utečeneckú krízu. Je medzi nimi Peter Ivančík, podnikateľ, ktorý sa zapojil ako dobrovoľník do práce pri zvládaní náporu vojnových odídencov a bezodplatne poskytoval aj priestory na potravinovú pomoc utečencom.



Ďalším je Kristián Gaža, pracujúci študent psychológie, ktorý sa bez nároku na mzdu venuje aktivitám pre deti a mládež. "Venuje sa aj iniciatívam, ktoré sú dôležité pre kariéru mladých ľudí začínajúcich nový život v cudzej krajine," pripomenul Holúbek.



Cenu primátora Nitry získal aj prezident Slovenskej humanitnej rady Peter Devínsky, ktorý začal spolupracovať s mestom Nitra po vypuknutí vojny, riešil krízovú intervenciu pre odídencov v kontaktnom mieste pre cudzincov Comin. Pripravil takisto dva projekty, vďaka ktorým sa Comin zaradil do medzinárodnej siete Blue Dot - bezpečné miesto pre utečencov.