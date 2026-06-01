Ocenenie Nitrianska Lunica si prevzalo päť laureátov
Autor TASR
Nitra 1. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ocenil pracovníkov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Nitrianska Lunica je od roku 2013 vyjadrením poďakovania za dlhoročnú odbornú prácu, mimoriadne výsledky a osobný prínos k rozvoju kultúry v regiónoch, informoval predseda NSK Branislav Becík.
Tohtoročné ocenenie si prevzalo päť laureátov v kategóriách knižnice, múzeá, galérie, osvetové strediská a divadlá. K oceneným patria Zuzana Slišková z Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, Mária Bagová z Tribečského múzea v Topoľčanoch, Martina Bábinová z Galérie umenia Ernesta Zmetáka, Iveta Holubcová z Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch a Eugen Gnoth zo Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.
„Laureáti Nitrianskej Lunice sú ľudia, ktorí dlhodobo prinášajú kultúru bližšie k verejnosti a svojou prácou posilňujú identitu Nitrianskeho kraja,“ povedala vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu NSK Silvia Detvayová. Podľa jej slov stojí za každým podujatím, výstavou, predstavením, knihou či komunitnou aktivitou množstvo práce, ktorú návštevník často ani nevidí.
Ocenenie pre pracovníkov z kultúrnych inštitúcií má podobu lunicového prívesku pochádzajúceho z polovice 9. storočia. Symbolizuje osobitosť, výnimočnosť, ochranu a budúcnosť.
