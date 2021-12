Primátor Agócs: Ocenenie Roma Spirit je zadosťučinením za roky práce

Fiľakovo 9. decembra (TASR) – Získanie ocenenia Roma Spirit 2021 je pre samosprávu Fiľakova zadosťučinením za roky systematickej práce vo vyrovnávaní spoločenských rozdielov v meste. Uviedol to primátor Fiľakova Attila Agócs v reakcii na stredajšie (8. 12.) vyhlásenie výsledkov projektu Roma Spirit.



"U nás, kde žije najväčšia integrovaná rómska komunita, je táto problematika viacvrstvová. Žijú medzi nami sociálne vylúčení Rómovia, ale aj integrovaní podnikatelia či učitelia. U nás neplatí, že rómska problematika je len o odkázaných ľuďoch. Téma je komplexnejšia, a preto aj naše riešenia musia byť individuálne zamerané na všetky vrstvy. Treba si ale povedať, že to, čo máme dnes vo Fiľakove, nie je stav, ale výsledok," doplnil Agócs.



Medzinárodná porota vybrala v kategórii samospráv Fiľakovo spomedzi troch nominovaných miesta a obcí. Ocenila najmä efektívne prístupy mesta k riešeniu výziev rómskych komunít, dlhodobú prácu s najväčšou integrovanou rómskou komunitou na Slovensku a aktívne zapájanie sa do aktivít zameraných na znižovanie nezamestnanosti v regióne. Vyzdvihla tiež inovatívne riešenia bytovej politiky, bezpečnosť a spolunažívanie všetkých obyvateľov.



Fiľakovská samospráva chce aj v budúcnosti proces integrácie Rómov riešiť postupným vyrovnávaním spoločenských rozdielov. Základ tohto procesu vidí v možnosti zamestnať sa.



"Jedným z krokov v tejto oblasti je aj náš projekt výstavby výrobnej haly pre budúceho investora v priemyselnej zóne. Je to v našich pomeroch nevídaný prístup samosprávy. Nie je zvyčajné, že mesto stavia továreň na podporu zamestnanosti," povedal primátor. V prípade, že sa mestu podarí nájsť vhodného investora, môže v mestskej fabrike vzniknúť 50 až 60 nových pracovných miest.



V uplynulých rokoch sa vo Fiľakove realizovalo široké spektrum projektov zameraných na integráciu Rómov. V roku 2014 v meste pribudla nová bytovka nájomného bývania, obnovené boli i cesty v marginalizovaných rómskych komunitách. Samospráva vo svojich organizáciách zamestnáva desiatky Rómov, zapája sa do rôznych národných projektov a spolupracuje s viacerými občianskymi združeniami. Dni mesta sa začínajú od roku 2014 dňom, ktorý je venovaný rómskej kultúre.



Verejné ocenenie Roma Spirit sa udeľuje od roku 2009. Je zamerané na prezentáciu pozitívnych prínosov v prospech rómskeho etnika a ocenenie aktívnej snahy zlepšovať životné podmienky a plnohodnotne integrovať rómsku menšinu.