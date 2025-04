Ocenenie Vínšpacírky udelia ambasádorke slovenského vína vo svete

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) - Vyše 400 vzoriek vín od 40 vinárstiev a distribútorov zo Slovenska i zahraničia budú môcť degustovať návštevníci 11. ročníka Vínšpacírky, ktorá sa uskutoční v sobotu (26. 4.) na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Vyvrcholením tradičného podujatia, ktoré od 14.00 do 20.00 h opäť oživí centrum mesta, bude udelenie ocenenia Osobnosť Vínšpacírky. Získa ho ambasádorka slovenského vína vo svete Edita Ďurčová. Pre TASR to v stredu potvrdili organizátori.



„Tento rok na Vínšpacírke privítame medzi 40 vinárstvami až osem nováčikov. Je skvelé sledovať, ako sa do podujatia zapájajú mladé vinárstva aj ostrieľaní profesionáli a každý z nich prispieva k pestrosti a vysokej úrovni degustácie,“ konštatoval Andrej Patráš z Cechu hostinských.



Organizátori pripravili novinky ako stand-by stoly rozmiestnené po námestí, ktoré prispejú k väčšiemu pohodliu počas degustácie. Na milovníkov vín čaká aj limitovaný počet ustríc, ktoré si môžu vychutnať so šampanským.



Ocenenie za mimoriadny prínos v oblasti vinárskej diplomacie, za propagáciu slovenského vína a odbornú reprezentáciu na prestížnych medzinárodných súťažiach si odnesie Edita Ďurčová. Dlhodobo sa venuje propagácii pôvodných slovenských odrôd a vďaka nej má slovenské víno čoraz silnejší hlas na svetovej scéne. Doteraz získalo ocenenie Vínšpacírky osem osobností slovenského vinárstva a enológie.



„Ocenenie Osobnosť Vínšpacírky patrí osobám, ktoré formujú a významne ovplyvňujú slovenské vinárstvo. Sme radi, že tento rok osobne odovzdáme ocenenie skvelej propagátorke slovenských vín, ktorá prezentuje Slovensko ako perspektívnu destináciu vinársko-gastronomického turizmu a bola pri tom, keď naše vína získavali najprestížnejšie ocenenia na svetových súťažiach,“ doplnil člen organizačného tímu Martin Turčan.



„Vínšpacírka sa už dávno stala stabilným obľúbeným podujatím, ktoré každoročne v závere apríla priláka do srdca Banskej Bystrice tisíce milovníkov kvalitných vín. Organizátorom sa z roka na rok darí obľúbenú vínnu cestu skvalitňovať a prinášať návštevníkom vždy niečo nové,“ dodal primátor Ján Nosko.