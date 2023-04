Ocenenie Vínšpacírky získa kráľ slovenských rizlingov M. Petrech

Banská Bystrica 17. apríla (TASR) – Viac ako 400 vzoriek vinárov z celého Slovenska budú môcť degustovať návštevníci 9. ročníka Vínšpacírky, ktorá sa uskutoční 22. apríla na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Ako v pondelok informovali organizátori, po dlhšej prestávke zároveň udelia cenu za prínos v oblasti enológie a vinárstva.



"Svoje zastúpenie budú mať aj distribútori zahraničných vín, a tak návštevníci budú môcť porovnávať i svetovú produkciu. Veríme, že výberom vinárstiev ulahodíme každému milovníkovi vína. Záujem o Vínšpacírku je veľký. Hovorí to o tom, že vinári majú radi Banskú Bystricu a ešte radšej sa k nám vracajú," konštatoval predseda Cechu hostinských Martin Repaský.



Po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa organizátori vracajú k oceňovaniu osobností enológie a vinárstva. Piate ocenenie sa rozhodli udeliť Miroslavovi Petrechovi, ktorý Slovensko preslávil unikátnym Rizlingom rýnskym, ročník 2001.



"Je to uznávaný enológ, ktorý vo viniciach na kopcoch nad Mužlou vypestoval najlepšie ohodnotený rizling a dal vďaka neoblomnosti a vytrvalosti druhý život slovenskej odrode Breslava. Vo svetovom hodnotení obávaného Roberta Parkera, pred ktorým majú rešpekt najväčšie vinárske domy, získal najvyššie hodnotenie, ktoré doteraz nezískal a neprekonal nikto zo Slovenska, Čiech či Moravy. Aj preto je právom označovaný za kráľa slovenských rizlingov," zdôraznil mestský poslanec a člen organizačného výboru Martin Turčan.



Už tradične sa spolu s Vínšpacírkou uskutoční United Europe Jazz Festival, ktorý privíta speváka Petra Lipu. Zároveň odštartuje letná sezóna v meste pod Urpínom a to slávnostným odpočítavaním a spustením fontány na Námestí SNP.