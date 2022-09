Ocenenie za celoživotnú prácu dostalo 56 pracovníkov z takmer 30 škôl

Banská Bystrica 29. septembra (TASR) - Celkovo 56 zamestnancov z takmer 30 stredných škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), dostalo pred odchodom do dôchodku ocenenie kraja. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo 28. septembra v Banskej Bystrici. TASR o tom vo štvrtok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.



Kraj takto už po štvrtý raz ocenil zamestnancov za ich celoživotný prínos v práci s mládežou.



"Učiteľ je snáď jediné z tých najdôležitejších povolaní vo verejnej službe, kde nie sú veľkí mediálni hrdinovia, ale nenápadní celoživotní hrdinovia. Úspech, čo ocení spoločnosť, sa nedosahuje jediným výkonom, ale každodennou a nikdy sa nekončiacou prácou, keď vkladáte do detí a mladých ľudí vedomosti a návyky," prihovoril sa oceneným podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Učiteľov vyzval, aby sa nestiahli do ústrania, ale svoju prirodzenú autoritu využili vo svojich komunitách a prinášali tam dobrotu, láskavosť a povzbudenie.