Ocenenie Žilinského samosprávny kraja dostalo v Martine 7 osobností

Martin 11. júna (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v sobotu v Slovenskom komornom divadle v Martine udelil ocenenia osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju a prezentácii kraja. V kategóriách Cena ŽSK a Pamätná plaketa išlo o sedem osobností. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



"Každoročné oceňovanie osobností ŽSK je pre mňa dôkazom toho, že Žilinský kraj je skutočne liahňou ľudí s výnimočným talentom. ŽSK dlhodobo vytvára a podporuje projekty, prostredníctvom ktorých sa snažíme zabezpečiť podmienky na rozvoj talentu vo všetkých oblastiach života a chceme v tom aj naďalej pokračovať," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Cenu ŽSK za rok 2021 si prevzali Milada Bohovicová, a to za celoživotný prínos v sociálnej oblasti a rozvoj témy náhradného rodičovstva na Slovensku, Petra Vlhová za mimoriadne športové úspechy v alpskom lyžovaní a reprezentáciu Žilinského kraja na Slovensku i v zahraničí a Iveta Zuskinová za dlhoročný výnimočný prínos v oblasti kultúry a zachovávanie kultúrneho dedičstva Žilinského kraja.



Predsedníčka ŽSK rozhodla o udelení ocenenia Pamätná plaketa Gustávovi Beláčekovi za úspechy a prínos v rozvoji kultúrneho, umeleckého, historického a spoločenského života Žilinského kraja. Tiež Michalovi Meškovi, a to za prínos v oblasti podnikania a úspešnú propagáciu Žilinského kraja prostredníctvom siete kníhkupectiev. Ocenenie dostali aj Ladislav Židek, za mimoriadny prínos v oblasti ochrany životného prostredia a rozvoj obnoviteľných zdrojov v regióne Žilinského kraja, tiež Margita Kostúriková, in memoriam, za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti sociálnych služieb.