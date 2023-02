Ocenili dlhoročné manželstvá z Trnavy a Piešťan

Trnava/Piešťany 16. februára (TASR) - V rámci Národného týždňa manželstva ocenili v Trnave a Piešťanoch dlhotrvajúce manželstvá. Manželov, aj in memoriam, mohli nominovať prostredníctvom Centra pomoci pre rodinu (CPPR) obyvatelia miest, informoval o tom organizátor 4. ročníka podujatia Michal Lipovský.



V Trnave sa odovzdávanie ocenení konalo v stredu (15. 2.) na radnici za prítomnosti viceprimátorky Evy Nemčovskej a riaditeľky CPPR Kristíny Königovej. Ocenení boli manželia Ladislav a Anna Lettlerovci za 65 rokov spoločného života, Marián a Božena Líškovci za 63 rokov a Emil a Vlasta Vavrovci za 62 rokov manželstva.



V Piešťanoch ocenenie na pôde mestskej knižnice odovzdali v utorok (14. 2.) zástupcovia organizátora spolu s primátorom Petrom Jančovičom Ervínovi a Anne Žibritovcom za 67 rokov manželstva, Viktorovi a Anne Šimončíkovcom za 65 spoločných rokov a Františkovi a Terézii Szabóovcom za 62 rokov. In memoriam boli ocenení Milan a Mária Lieskovskí.



Témou Národného týždňa manželstva 2023 od 13. do 19. februára je odkaz. "Takéto odkazy odhaľujem už štvrtý rok vďaka tomuto už tradičnému podujatiu. Oceňovanie najstarších manželských párov je aktom, keď si pripomíname dlhoročné zväzky, ktoré i napriek životným ťažkostiam pretrvali do dneška. Vnímam, že všetci, ktorí sa do oceňovania zapojili, majú veľkú úctu, nádej v krásne manželstvá, a možno sa nájdu aj takí, ktorí v dobrom závidia takéto dlhoročné zväzky," priblížil Lipovský.