VIDEO: Ocenili mamografické a skríningové centrum v Michalovciach
Autor TASR
Michalovce 8. októbra (TASR) - Pacientske organizácie ocenili v stredu mamografické a skríningové centrum michalovskej nemocnice v rámci osvetového projektu „Ja som už bola“ ocenením Amazonka. Ako pre TASR uviedla členka predsedníctva občianskeho združenia (OZ) Amazonky Ľubomíra Adamčiová, symbolická soška je poďakovaním za odbornosť, ľudský prístup a zároveň výzvou pre ženy, aby nezanedbávali prevenciu rakoviny prsníka.
„Autorkou sošky Amazonky je umelkyňa vystupujúca pod menom Hromula. Do tej Amazonky zakomponovala namiesto prsníka kameň, ktorý symbolizuje nezlomnosť a silu amazoniek. Soška je vyrobená z obväzových materiálov, aby bola tematicky blízka zdravotníckemu prostrediu,“ doplnila.
Nemocnica v Michalovciach sa v roku 2025 zaradila medzi preverené skríningové mamografické pracoviská Ministerstva zdravotníctva SR a stala sa tak jediným zariadením svojho druhu na Zemplíne. Centrum spĺňa medzinárodné štandardy kvality a disponuje modernou technikou s nízkou dávkou žiarenia. Vyšetrenia posudzujú dvaja nezávislí rádiológovia a priamo na mieste je možné absolvovať aj ultrazvuk, biopsiu či magnetickú rezonanciu. „Naším cieľom je, aby sa žena nemusela presúvať po rôznych pracoviskách. Všetko - od skríningu cez doplňujúce vyšetrenia až po konzultácie - nájde pod jednou strechou. To je pre pacientky obrovská úľava a záruka rýchlej a kvalitnej starostlivosti,“ uviedol riaditeľ nemocnice Marián Haviernik.
Denne odborníci vyšetria desiatky žien, ročne niekoľko tisíc pacientiek. Podľa primára rádiológie Viktora Malaťáka sa pacientky môžu spoľahnúť na to, že ich vyšetrením prevedú rýchlo a bez zbytočného čakania - od mamografie cez ultrazvuk a biopsiu až po odbornú konzultáciu a následnú liečbu. „Výsledky sa snažíme komunikovať jasne a empaticky. Veríme, že diagnostika je aj o prevencii, preto ženy aktívne učíme správnemu samovyšetrovaniu prsníkov a zapájame sa do kampaní, ktoré podporujú zdravie a včasné odhalenie ochorení,“ doplnil Malaťák.
Rakovina prsníka je najčastejší zhubný nádor u žien na Slovensku. Každý rok je registrovaných viac ako 3300 nových prípadov, pričom ochoreniu ročne podľahne takmer 1000 žien. „Každá žena si musí uvedomiť, že starostlivosť o zdravie sa začína v jej vlastných rukách a jej prístup k nemu je zároveň vzorom pre deti i vnúčatá. Pravidelné domáce samovyšetrenie prsníkov spolu so skríningovým mamografickým vyšetrením dokážu odhaliť včasné štádiá rakoviny, ktoré sú veľmi dobre liečiteľné, a môžu mnohým ženám zachrániť roky plnohodnotného života,“ uviedla správkyňa Ružovej stužky Alena Kállayová.
Na východnom Slovensku je dlhodobo najnižší počet zrealizovaných skríningových mamografií v porovnaní s ostatnými časťami krajiny. Vlani tam mamografické vyšetrenie na preverených skríningových pracoviskách podstúpilo 11.576 žien, čo predstavuje 11,6 percenta cieľovej populácie.
Mamografické a skríningové pracovisko v Nemocnici Penta Hospitals Michalovce sa stalo už 11. pracoviskom, ktoré ocenili organizácie OZ Amazonky, Europa Donna Slovakia, Ružová stužka a OZ Onkomamky.
