Ocenili najlepšie knižné tituly Prešovského kraja za rok 2024
Ocenené tituly vzišli z celkovo 44 kníh, ktoré do súťaže nominovali zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, knižnice, autori i samotná čitateľská obec.
Autor TASR
Prešov 29. septembra (TASR) - Najlepšie knižné tituly Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2024 sú známe. Priniesol ich aktuálny, už v poradí ôsmy ročník literárno-čitateľskej súťaže Kniha roka PSK. Verejnosť spoznala najlepšie hodnotené tituly z beletrie aj náučnej či populárno-náučnej literatúry, ako aj knihy, ktoré získali najväčšiu podporu v internetovom hlasovaní. Ich autori si ocenenia prevzali v pondelok (29. 9.) v priestoroch Krajskej knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Ocenené tituly vzišli z celkovo 44 kníh, ktoré do súťaže nominovali zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, knižnice, autori i samotná čitateľská obec. Ocenenia boli udelené v štyroch vyhlásených kategóriách.
V kategórii Beletria pre deti a mládež prvé miesto porota udelila literárnemu počinu 30 originálnych krátkych básní s názvom Zápisník jedného chlapca od Dávida Dziaka.
Najvyššie hodnotenie v kategórii Beletria pre dospelých získala básnická zbierka Prekročenie frontovej línie od Aleny Brindovej, ktorá sa originálnym spôsobom opiera o mnohé reálie vojenského života.
Prvenstvo v kategórii Populárno-náučná literatúra pre dospelých napokon patrí Anne Nagyovej a jej publikácii Pocta Jánovi Lazoríkovi.
Odborná porota hodnotila aj kategóriu Náučná literatúra. Prvé miesto udelila Petrovi Kónyovi a kolektívu piatich autorov - historikov za komplexne poňaté Dejiny Stropkova.
O udelení Ceny verejnosti v jednotlivých štyroch kategóriách rozhodovali obyvatelia kraja prostredníctvom online hlasovania. V kategórii Beletria pre deti a mládež najviac - 222 hlasov získal Jozef Žarnay s titulom Tajomstvo Dračej steny. V kategórii Beletria pre dospelých zvíťazil titul Svätohorský denník. Tri cesty od Petra Soroku, ktorému verejnosť poslala 164 hlasov. V Populárno-náučnej literatúre si Cenu verejnosti vybojovala publikácia Petra Harčara Bardejovské potulky. Dejiny inak (141 hlasov) a v kategórii Náučná literatúra monografia Obnova Kostola Narodenia Panny Márie v Spišskom Štiavniku z pera Matúša Hudáka (ed), ktorú verejnosť podporila 266 hlasmi.
„Kniha roka PSK je už renomovaná súťaž, ktorá aj vďaka odborným porotám má svoju významnú hodnotu. Prihlásených titulov je možno menej, ale kvalita prihlásených titulov má jasnú stúpajúcu tendenciu,“ doplnila riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Iveta Hurná.
Vyhlasovateľom súťaže Kniha roka PSK je PSK a osem jeho knižníc v Bardejove, Humennom, Levoči, Poprade, Prešove, Starej Ľubovni, Svidníku a vo Vranove nad Topľou. Všetky publikácie nominované do jej aktuálneho 8. ročníka budú súčasťou putovnej výstavy, ktorá postupne zavíta do všetkých regionálnych knižníc PSK.
