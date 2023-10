Ocenili nápady v záverečných prácach študentov TUKE

Košice 18. októbra (TASR) - Najlepšie študentské nápady ocenili v súťaži Top študentská práca v rámci Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Víťazné záverečné práce zahŕňali tri kategórie - Industry, Healthcare a Smart City. Podstatou súťaže sú študentské riešenia, ktoré sú premenené na reálne produkty s biznis potenciálom.



V kategórii Smart City zvíťazil Miroslav Murín s prácou Návrh a implementácia inteligentnej prezentačnej miestnosti s multizdrojovou video analytikou. V oblasti Healthcare bol najlepší Branko Štefanovič s témou Inovatívne prístupy pri ortézoterapii trupu. V kategórii Industry je víťazom František Kupec s Návrhom inovatívneho prvku časti karosérie automobilu s cieľom optimalizácie aerodynamiky. TASR o tom v stredu za organizátorov informovala Simona Ďurkovič.



Súťaž po tretí raz organizovali TUKE a Univerzitný vedecký park Technicom v spolupráci s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) a Innovlab Startup centrom DT ITSO SK.



"Kvalita prihlásených prác je dôkazom toho, že na Technickej univerzite v Košiciach kladieme dôraz na vysoký štandard vzdelávania," uviedol Juraj Gazda, prorektor TUKE pre inovácie a transfer technológií, ktorý vyzdvihol úlohu vedúcich prác a školiteľov.



"Máme práce, o ktoré organizácie alebo firmy zo súkromného sektora prejavujú záujem a chceli by ich nasadiť do prevádzky alebo aplikovať do procesu výroby. Mali sme k dispozícii množstvo kvalitných záverečných prác. Do užšieho výberu sa dostalo 27 prác, čo je viac ako 100-percentný nárast oproti minulému roku," priblížil Milan Varga, manažér Innovlab Startup Center DT ITSO SK. V pláne je podľa neho rozšírenie súťaže so zapojením študentov aj iných univerzít.