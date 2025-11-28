< sekcia Regióny
Oceňovanie Srdce na dlani pozná svojich laureátov v Prešovskom kraji
Do tohtoročného oceňovania bolo nominovaných 57 dobrovoľníckych príbehov z 12 okresov Prešovského kraja.
Autor TASR
Prešov 28. novembra (TASR) - Oceňovanie Srdce na dlani 2025 pozná svojich laureátov v Prešovskom kraji. Vo štvrtok (27. 11.) sa v Parku kultúry a oddychu v Prešove uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení. TASR o tom informovala Eva Mikita, PR manažérka Prešovského dobrovoľníckeho centra, ktoré podujatie organizovalo.
Do tohtoročného oceňovania bolo nominovaných 57 dobrovoľníckych príbehov z 12 okresov Prešovského kraja. Nezávislá hodnotiaca komisia zložená z deviatich členov posúdila nominácie a udelila ocenenia v ôsmich kategóriách. Spolu bolo ocenených 15 laureátov, pričom osem nominácií zároveň postúpilo na národné oceňovanie, ktoré organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.
Kompletné informácie o nominovaných a ocenených príbehoch Srdca na dlani 2025 v Prešovskom kraji sú zverejnené na webstránke Prešovského dobrovoľníckeho centra.
„Každá nominácia ukazuje, ako veľmi dobrovoľníci držia naše komunity pohromade. Ich práca často nie je viditeľná, ale jej výsledky cítime všetci. Oceňovaním chceme poďakovať tým, ktorí nezištne pomáhajú tam, kde je to najviac potrebné, a zároveň ukázať, že dobrovoľníctvo má v našom kraji zásadný význam,“ uviedla Júlia Markovičová, podpredsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra a koordinátorka oceňovania Srdce na dlani v Prešovskom kraji.
Ocenení laureáti, ktorých nominácie boli posunuté na národné oceňovanie, budú zastupovať Prešovský kraj na celoslovenskom podujatí, ktoré sa uskutoční začiatkom roka 2026.
Podujatie Srdce na dlani 2025 v Prešovskom kraji sa koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a Františka Oľhu, primátora mesta Prešov. Projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a z grantu nadácie súkromnej spoločnosti, ktorý administruje Nadácia Centra pre filantropiu.
Do tohtoročného oceňovania bolo nominovaných 57 dobrovoľníckych príbehov z 12 okresov Prešovského kraja. Nezávislá hodnotiaca komisia zložená z deviatich členov posúdila nominácie a udelila ocenenia v ôsmich kategóriách. Spolu bolo ocenených 15 laureátov, pričom osem nominácií zároveň postúpilo na národné oceňovanie, ktoré organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.
Kompletné informácie o nominovaných a ocenených príbehoch Srdca na dlani 2025 v Prešovskom kraji sú zverejnené na webstránke Prešovského dobrovoľníckeho centra.
„Každá nominácia ukazuje, ako veľmi dobrovoľníci držia naše komunity pohromade. Ich práca často nie je viditeľná, ale jej výsledky cítime všetci. Oceňovaním chceme poďakovať tým, ktorí nezištne pomáhajú tam, kde je to najviac potrebné, a zároveň ukázať, že dobrovoľníctvo má v našom kraji zásadný význam,“ uviedla Júlia Markovičová, podpredsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra a koordinátorka oceňovania Srdce na dlani v Prešovskom kraji.
Ocenení laureáti, ktorých nominácie boli posunuté na národné oceňovanie, budú zastupovať Prešovský kraj na celoslovenskom podujatí, ktoré sa uskutoční začiatkom roka 2026.
Podujatie Srdce na dlani 2025 v Prešovskom kraji sa koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a Františka Oľhu, primátora mesta Prešov. Projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a z grantu nadácie súkromnej spoločnosti, ktorý administruje Nadácia Centra pre filantropiu.