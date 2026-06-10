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Ochladenie a zrážky ovplyvnili pokles peľu v ovzduší
V chladnejších oblastiach ešte mierne prevyšoval peľ borovicovitých nad peľom tráv.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. júna (TASR) - Vďaka miernemu ochladeniu a zrážkam poklesli v uplynulých dňoch v ovzduší na území Slovenska koncentrácie peľu a významne narástli koncentrácie spór. V súvislosti s aktuálnou peľovou situáciou to konštatovala Lucia Rendlová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Na väčšine územia Slovenska, hlavne v teplejších oblastiach, dominoval peľ najsilnejšieho alergénu tohto obdobia - peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Najvyššie denné koncentrácie zachytili monitorovacie stanice v Nitre a v Banskej Bystrici.
V chladnejších oblastiach ešte mierne prevyšoval peľ borovicovitých nad peľom tráv. Peľové spektrum dopĺňal peľ bylín, hlavne pŕhľavovitých, skorocelu a štiavu. Z drevín to boli hlavne druhy, ako gaštan, baza, lipa. Spóry húb dosahovali veľmi vysoké denné koncentrácie.
Podľa prognóz bude v nasledujúcich dňoch pokračovať peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých a slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých klesnú do nízkych hladín aj v chladnejších oblastiach severného a stredného Slovenska. V ovzduší bude klesať peľ drevín, dominanciu nadobudne peľ tráv a bylín. Denné koncentrácie spór húb po zrážkach a počas teplejších dní stúpnu.
Na väčšine územia Slovenska, hlavne v teplejších oblastiach, dominoval peľ najsilnejšieho alergénu tohto obdobia - peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Najvyššie denné koncentrácie zachytili monitorovacie stanice v Nitre a v Banskej Bystrici.
V chladnejších oblastiach ešte mierne prevyšoval peľ borovicovitých nad peľom tráv. Peľové spektrum dopĺňal peľ bylín, hlavne pŕhľavovitých, skorocelu a štiavu. Z drevín to boli hlavne druhy, ako gaštan, baza, lipa. Spóry húb dosahovali veľmi vysoké denné koncentrácie.
Podľa prognóz bude v nasledujúcich dňoch pokračovať peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých a slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých klesnú do nízkych hladín aj v chladnejších oblastiach severného a stredného Slovenska. V ovzduší bude klesať peľ drevín, dominanciu nadobudne peľ tráv a bylín. Denné koncentrácie spór húb po zrážkach a počas teplejších dní stúpnu.