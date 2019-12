Ochladenie využili v strediskách na zasnežovanie

Vysoké Tatry/Ždiar 2. decembra (TASR) - Ochladenie, ktoré počas uplynulého víkendu prišlo na Slovensko, naplno rozbehlo zasnežovacie systémy vo viacerých strediskách. Výnimkou nie sú ani dve najväčšie vo Vysokých Tatrách. V piatok (29.11.) spustili zasnežovanie na Štrbskom Plese. „Zasnežujeme svah Interski a zjazdovky Turistická, Junior, ako aj vrchnú časť Soliska. Miestami máme už takmer 25 centimetrov snehu, takže robíme všetko preto, aby sme už najbližší víkend mohli začať lyžovať," uviedol Peter Tomko zo strediska Štrbské Pleso.



V Tatranskej Lomnici spustili zasnežovanie na zjazdovkách až po Skalnaté pleso. „Najintenzívnejšie zasnežujeme v lokalite Čučoriedky. Teploty sa pohybujú od -8 do -4 stupňov Celzia. Efektívne zasnežovanie komplikuje meniaci sa smer vetra. Robíme všetko preto, aby sme 14. decembra otvorili sezónu," priblížil Lukáš Brodanský zo strediska Vysoké Tatry.



Príroda pomohla strediskám zatiaľ iba poklesom teplôt, ktoré umožnilo spustiť systémy zasnežovania. Prírodný sneh sa počas uplynulých dní objavil v horách len sporadicky, maximálne do dvoch centimetrov. Začiatok lyžovačky vo Vysokých Tatrách však aj napriek tomu naberá reálne kontúry. Vlani začali so zasnežovaním približne o dva týždne skôr a prvú lyžovačku si na svahoch na Štrbskom Plese užili lyžiari 7. decembra.



Víkendové ochladenie využili aj v stredisku Ždiar – Strednica. „Sneh si hromadíme na kopy, zatiaľ ho ešte nerozkladáme na svahy, keďže je avizované nejaké oteplenie. Ešte ťažko povedať, kedy spustíme lyžovačku, všetko závisí od poveternostných podmienok aj od toho, či nám trochu príroda pomôže s prírodným snehom,“ uviedol pre TASR šéf strediska Marián Bekeš. Delá zasnežujú zjazdovky už aj v neďalekej Bachledovej doline.