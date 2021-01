Ochorenie COVID-19 nebolo príčinou úmrtia odsúdeného v Hrnčiarovciach

Bratislava 15. januára (TASR) – Bezprostrednou príčinou úmrtia 63-ročného odsúdeného v Ústave na výkon trestu Hrnčiarovce nad Parnou (okres Trnava) z 11. januára bola akútna komplikácia chronického kardiovaskulárneho ochorenia a nie ochorenie COVID-19. Anna Ragasová z úseku koordinácie a styku s verejnosťou Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) tak reagovala na mylné informácie, ktoré v tejto súvislosti prenikli na verejnosť.



„Na Slovensku pribúda počet pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a rovnako môžeme potvrdiť zvýšený výskyt pozitívnych prípadov ochorenia aj v ústave Hrnčiarovce nad Parnou,“ povedala Ragasová pre TASR. Ďalej informovala, že do 14. januára bolo antigénovým testovaním u odsúdených v tomto ústave potvrdených 179 prípadov nového koronavírusu. V karanténe je momentálne 235 väznených osôb.



Testovanie väznených osôb v ústave je podľa nej vykonávané v súlade s internými predpismi, tiež podľa rozhodnutia a návrhu krízového štábu riaditeľa ústavu a zdravotníckeho zariadenia. „Testovanie sa taktiež vykonáva napríklad pri eskortovaní väznených osôb mimo ústav, pred ich prepustením z ústavu vrátane podmienečného prepustenia, ďalej v prípade výskytu prvotných príznakov ochorenia a podobne,“ dodala.



Zbor uviedol, že v každom ústave sú pripravené karanténne cely, izby a sektory. „V súvislosti s výskytom pozitívne testovaných väznených osôb bol obmedzený ich vzájomný kontakt mimo ubytovacích sektorov,“ ozrejmila Ragasová.



Aktuálne je priebeh ochorenia u pozitívne testovaných väznených osôb mierny a vo väčšine prípadov bezpríznakový. „Ak by došlo k zhoršeniu zdravotného stavu väznenej osoby, je takáto osoba eskortovaná do Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne,“ podotkla.



Vo všetkých ústavoch zboru sa podľa údajov ZVJS nachádza 1638 obvinených (z toho je 30 mladistvých) a 8861 odsúdených (z toho 41 mladistvých).