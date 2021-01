Ochorenie COVID-19 zmenilo fungovanie nitrianskej nemocnice

Nitra 5. januára (TASR) – Situácia v nitrianskej nemocnici je pre pandémiu ochorenia COVID-19 na hranici únosnosti. Podľa slov jej riaditeľa Milana Dubaja bolo nutné zmeniť prácu jednotlivých oddelení a zminimalizovať bežnú plánovanú zdravotnú starostlivosť.



Pre vysoký počet pacientov s ochorením COVID-19 sa tam musel zmeniť celý spôsob fungovania nemocnice. „Je iné manažovať 30 až 40 pacientov s ochorením COVID-19 a je iné manažovať 200 takýchto pacientov. To treba zmeniť štruktúru nemocnice tak, že sme vytvorili desať až 12 ošetrovacích covidových jednotiek. Takže jednotlivé kliniky a oddelenia si akoby adoptovali jedno covidové pracovisko a manažujú ho podľa svojich možností. Nad tým všetkým je centrálne riadenie a systém porád,“ vysvetlil Dubaj.



Nemocnica podľa jeho slov už prepustila všetkých pacientov, pri ktorých to bolo len trocha možné. „Aj tak máme v nemocnici 331 pacientov, z toho je 195 s ochorením COVID-19. Zvyšok, 136 bolo 'necovidových', ale to sú len naozaj vážni a kritickí pacienti. Treba si uvedomiť, že tá plánovaná starostlivosť už niekoľko týždňov stojí,“ vysvetlil Dubaj. Nemalé starosti spôsobuje nemocnici aj množstvo zdravotníkov, ktorí sú v karanténe alebo ochoreli na COVID-19. „To číslo kolíše a pohybuje sa od 150 až 200 zamestnancov,“ povedal Dubaj. V nemocnici už preto pomáhajú aj dobrovoľníci a 15 vojakov. Pripravených je aj 12 ambulantných lekárov, ktorých však nemocnica zatiaľ nepovolala. „Máme ich ako zálohu, pre prípad akútnej potreby,“ skonštatoval Dubaj.



Podľa jeho slov je možné očakávať, že problémom, s ktorými v súčasnosti zápasí nitrianska nemocnica, budú čoskoro čeliť aj ďalšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Okrem iného je dôvodom aj celková situácia v slovenskom zdravotníctve. „Na takúto situáciu sa nie je možné kapacitne predpripraviť. Toto riešite zo dňa na deň, pretože možnosti slovenského zdravotníctva sú dané a limitované na bežné, nazvem to mierové podmienky. Verím, že dennodenné webexy a koordinácia práce s ministerstvom zdravotníctva pomôžu zvládnuť situáciu a budú dobrým vodidlom aj pre iné okresy. Pretože predpokladám, že toto nebude iba situácia Nitry, ale bude to pokračovať aj do iných regiónov na Slovensku,“ dodal Dubaj.