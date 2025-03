Ochorenie slintačka a krívačka znemožnilo prax študentom na Liptove

Liptovský Mikuláš 26. marca (TASR) - Ochorenie slintačka a krívačka znemožnila prax študentom na Liptove. Odborný výcvik absolvujú študenti miestnej strednej odbornej školy polytechnickej (SOŠP) vo Verejnoprospešných službách (VPS) mesta Liptovský Mikuláš od 31. marca. Študenti pomôžu pri úprave verejných priestranstiev či údržbe detských ihrísk. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Romana Nemcová.



Zástupca primátora Ľuboš Trizna uviedol, že spolupráca pomôže obidvom stranám. "Zamestnanci mesta a mestských organizácií vykonávajú počas roka množstvo prác, do ktorých sa študenti vedia zapojiť, niečo sa naučiť a zároveň byť užitoční," dodal.



Uplatnenie im našli vo VPS, príspevkovej organizácii mesta, ktorá sa stará o verejné priestranstvá a zabezpečuje komunálne služby. "Študentov zapojíme do úprav verejných plôch, ktoré pripravujeme na kosenie. Začnú s odstraňovaním skál a konárov, hrabaním a upravovaním trávnikov a pomôžu pri starostlivosti o kvetinové záhony. Tiež budú mať na starosti poriadok na detských ihriskách, čistenie a natieranie detských prvkov," priblížil riaditeľ VPS Martin Kögel.



Náhradnú prax a odborný výcvik muselo vedenie školy zabezpečiť z dôvodu zavedených opatrení pre šírenie ochorenia slintačka a krívačka na Slovensku. Do tejto chvíle študenti praxovali v hospodárskych dvoroch vo Svätom Kríži a Ľubeli, v Poľnohospodárskom družstve v Smrečanoch či v rezorte so zvieracou farmou v Liptovskej Sielnici.



"Ide o 63 žiakov študijných odborov agropodnikanie - agroturistika a agromechanizátor, opravár. Od spolupráce očakávame, že nám VPS pomôžu aspoň čiastočne pokryť prax a odborný výcvik pre žiakov týchto odborov v prepojení na učebné plány. Hlavne v oblasti rastlinnej výroby a záhradnej mechanizácie," spresnil riaditeľ SOŠP v Liptovskom Mikuláši Stanislav Ferianc.