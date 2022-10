Ochotníci nacvičia hru odzrkadľujúcu zvyky a reálie mesta Revúca

Revúca 16. októbra (TASR) - Svadba pod Kohútom alebo Len aby to bolo s menšími trovami je názov divadelného predstavenia, ktorého nácvik sa začne v pondelok (17. 10.) v revúckom mestskom dome kultúry. Hru z prostredia Revúcej režíruje Michal Spišák a podieľajú sa na nej ochotníci z mesta, ale aj z Tisovca a Hnúšte. Hra je zároveň príspevkom do série podujatí v rámci projektu Mesto kultúry Revúca.



Ako informujú organizátori, hrou si pripomenú odkaz prvého ochotníckeho divadla, ktoré v Revúcej vzniklo pred 156 rokmi, v októbri 1866. "Herecky v ňom pôsobili najmä študenti Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, ktorí chodili hrať divadlo po celom regióne, a tak vyzbierali nemalé finančné prostriedky na fungovanie revúckeho evanjelického gymnázia," uvádzajú organizátori.



Divadelná hra Svadba pod Kohútom od významného gemerského dejateľa a literáta Sama Tomášika sa vyznačuje ľudovými motívmi. Prezentuje množstvo autentických zvykov a reálií z prostredia Revúcej. "Na pondelkovom stretnutí ochotníci, režisér a realizačný tím predstavia ideový odkaz hry a autora, čo ich viedlo k jej výberu a tiež kedy sa budeme môcť tešiť na premiéru," približujú ďalej svoj zámer tvorcovia najnovšej adaptácie.



Uplynulý týždeň a celkovo už 20. týždeň projektu Prepni na Revúcu sa v Meste kultúry Revúca niesol v znamení architektúry a dizajnu s akcentom na trvalú udržateľnosť. V pondelok (10. 10.) túto tému odštartovala verejná diskusia Architektonické intervencie, na ktorej účastníci hovorili o možnostiach rozvoja verejných priestorov v Revúcej so študentmi a pedagógmi Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.



Vo štvrtok (13. 10.) sa v mládežníckom centre SPACE Revúca uskutočnila teoretická časť workshopu Permakultúrny dizajn v spolupráci s Marcelom Antalom z Alter Nativa Brdárka, ktorý bol zameraný na udržateľné hospodárenie a život v súlade s prírodou.