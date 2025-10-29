< sekcia Regióny
Ochotníci po rokoch oživujú činnosť Divadelného súboru A. Sládkoviča
Na tento divadelný súbor si ešte mnoho Banskobystričanov pamätá.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. októbra (TASR) - Po dlhých 30 rokoch obnovuje svoju činnosť ochotnícky Divadelný súbor Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Prvým projektom súboru je inscenácia hry Trinásta hodina od národného buditeľa a jedného z historicky prvých autorov dramatických textov v slovenčine Jána Chalupku. Slávnostná premiéra sa uskutoční 31. októbra a 1. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Mestského divadla Banská Bystrica Gabriela Dianová.
Na tento divadelný súbor si ešte mnoho Banskobystričanov pamätá. Amatérske umelecké teleso pôsobilo v meste pod Urpínom vyše 70 rokov, od 20. rokov minulého storočia. Z jeho radov vyšli viacerí známi umelci na Slovensku.
„Amatérske divadelné teleso sa rozhodli oživiť členovia občianskeho združenia Mestské divadlo Banská Bystrica po tom, čo v uliciach mesta a na sociálnych sieťach vyzbierali vyše 2500 podpisov občanov volajúcich po existencii činohernej divadelnej scény v meste,“ vysvetlila Dianová.
Chalupkova Trinásta hodina je veršovaná fraška, ktorá si zachováva aktuálnosť aj po takmer dvoch storočiach. „V mnohých ohľadoch je jednou z jeho najatraktívnejších komédií i pre dnešného diváka. Autor v nej brilantne zosmiešňuje mocenské boje, pätolizačstvo a karierizmus v malomestskom prostredí. Hoci bola hra napísaná v roku 1835, jej témy ako manipulácia, populizmus či politická ignorancia sú aktuálne dodnes,“ priblížila Dianová.
Ochotníci spojili sily s folklórnym súborom Urpín a vytvorili tak originálnu divadelnú inscenáciu, v ktorej spev piesní o Banskej Bystrici, pohyb a choreografie tanečníkov i živá hudba dopĺňajú a obohacujú výkony amatérskych hercov, z ktorých mnohí stoja na divadelných doskách po prvý raz v živote.
