Ochotníci pripravili inscenáciu, ktorú im prisľúbil Jozef Bednárik

Zeleneč 15. septembra (TASR) - Divadelní ochotníci zo Zelenča pripravujú premiéru inscenácie s názvom Návšteva v Linči na motívy tragikomédie Návšteva starej dámy. Ako informoval starosta obce Ľubomír Jedlička, naplánovaná je na 17. septembra.



Ochotnícke Z-divadlo v Zelenči založila ešte v roku 1973 Rozália Bednáriková a od roku 1975 ho viedol jej syn, režisér Jozef Bednárik. "Ten našich ochotníkov priviedol na špičku amatérskej divadelnej scény nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. So súborom naštudoval desať z 11 inscenácií. Jozef Bednárik svojim Zelenčanom sľúbil, že Návšteva starej dámy bude poslednou inscenáciou, ktorú s nimi pripraví v domovskom Z-divadle. Jožo, ako sme ho doma v Zelenči volali, však už tento sľub nesplnil. Odišiel predčasne a nečakane 22. augusta 2013," povedal Jedlička.



Ako doplnil, sľub zostal nesplnený, až do chvíle, keď sa myšlienka na oživenie divadelnej tradície v Zelenči stretla s ochotu režiséra Petra Oravca splniť sľub, ktorý dal kedysi Zelenčanom jeho učiteľ Jozef Bednárik. "Do spolupráce prizval aj dramaturgičku Slavku Civáňovú a na stvárnenie postavy Claire Zachanassisovej oslovil herečku Evu Matejkovú. Postupne sa skontaktovali bývalí členovia Z-divadla, pridali sa aj nové mladé posily a v roku 2021 sa začali prvé prípravy, ktoré však prerušila pandémia. Intenzívne skúšať sa začalo v máji 2022. Tak vzniklo Zet-divadlo, ktoré má ambíciu symbolicky nadviazať na tradíciu zelenečského Z-divadla. Zároveň sa nám podarilo zmeniť nesplnený sľub na splnený sen," skonštatoval Jedlička.



Ako doplnil, pripravovaná inscenácia vychádza z ducha ľudového divadla, ktorého postupy využíval vo svojich hrách aj Bednárik. "Oravec na svojho učiteľa nadviazal aj v hereckej aj výtvarnej štylizácii. A čo je najdôležitejšie, divadelníci zo Zelenča pripravujú premiéru inscenácie na 17. septembra 2022, keď by ich milovaný rodák oslávil svoje 75. narodeniny," dodal Jedlička.