Ochotníci v Malachove hrajú od roku 1931, diváci chcú komédie

Malachov 22. februára (TASR) - Ochotnícky divadelný súbor Malá Chova z Malachova v Banskobystrickom okrese píše svoju históriu už od roku 1931. Ako v jednej z mála obcí má dlhoročnú tradíciu a za ten čas sa u nich vystriedala plejáda úspešných režisérov, hercov, ale i ľudí, ktorí vždy priložili ruky k dielu, či už ako zvukári, osvetľovači, kulisári alebo šepkári. Boli zväčša z rodín nadšených ochotníkov.



Posledným predstavením súboru bolo "Za dverami modrej izby" v réžii Evy Gajdúškovej, ktoré 25. decembra 2019 súbor odohral o 14.00 a 17.00 h v miestnom kultúrnom dome pred viac než 500 divákmi, a teda plným kultúrnym domom. Rok predtým žali úspech s hrou "Prepáč, že nám preskočilo".



"Robiť divadlo, je čím ďalej, tým ťažšie. Vždy sa však nájde pár nadšencov, ktorí pokračujú v šľapajach starých i prastarých rodičov a radi prekonávajú prekážky pre ten jedinečný pocit, keď padne opona a rozozvučí sa nadšený potlesk a na tvárach divákov i hercov zažiari radosť a spokojnosť," tvrdia ochotníci z Malachova.



Kedysi sa súbor skôr sústreďoval na klasiku ako Drotár, Kamenný chodníček, Statky-zmätky či Bačovu ženu, Kuba alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. V súčasnosti si ľudia žiadajú najmä súčasné komédie, či už od slovenských alebo zahraničných autorov.



"Robili sme anketu, či si naši diváci žiadajú skôr klasiku alebo súčasné hry, drámu či komédiu. Asi 95 percent ľudí chcelo komédiu, a tak sme sa výberu hier prispôsobili. Hráme komédie zo súčasnosti. Ľudia majú dosť starostí, problémov a chcú sa uvoľniť. Hovoria, že, chvalabohu, sme sa mohli zasmiať a oddýchnuť si od starostí, ktorých máme akurát dosť. Myslím, že sme ich nesklamali ani jedným kusom," konštatovala pre TASR režisérka Gajdúšková, ktorá so súborom pracuje už 17 rokov.



Ako bábkoherečku ju na to prehovorili jej dve dcéry, ktoré v divadle účinkovali. Jednou z nich je súčasná starostka Malachova Lucia Ferenc Gajdúšková, ktorá s divadlom začínala asi v 12 rokoch, ale kým sa dostala na pódium, musela pár rokov robiť šepkárku. Medzi stabilných členov divadla, s ktorými môže režisérka vždy počítať, je tiež zástupca hlavy obce Martin Pál, ktorý je ochotníkom skoro 40 rokov. Režisérke starší nepovedia inak ako "rejžová", mladší skôr volia oslovenie Evka.



"Aktívnych členov nášho divadla je tak do desať, sú to herci vo veku od 22 do 74 rokov. Nie vždy sa každému dá, každý má svoju rodinu, aktivity. Nie je jednoduché stretnúť sa v jeden deň a v rovnakom čase. Sme však úžasná partia ľudí, ktorí dokážu venovať čas divadlu a milujú ho. Nedám ich za nič. Ja som dôchodkyňa, oni chodia do práce, na zmeny, majú svoje rodiny, študujú, no koncom roka neváhajú a na tri mesiace odsunú všetko, aby sme počas vianočných sviatkov mohli uviesť premiéru, za ktorú nemajú žiadne peniaze, iba dobrý pocit a krásnu odozvu od divákov, ktorým robia radosť," zdôraznila Gajdúšková.



Názov nového tohtoročného titulu je zatiaľ vo fáze výberu. Súbor má prestávku. Tak ako vždy sa koncom septembra jeho členovia stretnú, v októbri nasledujú čítačky a učenie textov. V novembri už skúšajú na javisku kultúrneho domu. Bez technického zabezpečenia to však nejde, a práve o to, napríklad o kulisy, sa stará manžel režisérky. Tak to vždy v obci fungovalo. Pomáhajú aj ostatní fanúšikovia divadla.



"Je radosť hrať divadlo, mala som 16 rokov, keď som začala. Ten deň, keď príde premiéra, adrenalín a potom reakcie divákov, je na nezaplatenie. Keď vidíte ľudí, ako sa odviazali, to je asi najväčší dar," reagovala vysokoškoláčka, členka súboru Nikola Dzúriková.



"Ja už s tým asi nikdy neprestanem. Nemôžem bez toho byť a urobím, všetko pre to, aby naše ochotnícke divadlo fungovalo," dodal Pál.



"Hoci mám toho naozaj veľa, prácu, rodinu, no asi by som nevydržala sedieť na stoličke diváka a nezažívať spolu s kolegami na pódiu to, čo oni v tej chvíli. To jednoducho človeku chýba," uzavrela starostka Malachova Ferenc Gajdúšková.