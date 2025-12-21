< sekcia Regióny
Ochotníci z Kysuckého Nového Mesta opäť predvedú živý betlehem
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 21. decembra (TASR) - Ochotníci z Kysuckého Nového Mesta priblížia udalosti narodenia Ježiša Krista v Betleheme. Počas hraného predstavenia na Námestí slobody v nedeľu podvečer sa obyvateľom a návštevníkom mesta predstavia členovia detského divadelného súboru Didero a divadelného súboru Babylon. Tento rok predstavenie uvedú v inovovanej verzii.
S tradíciou predvianočného predstavenia začali súbory v Kysuckom Novom Meste pred 26 rokmi, spomenul pre TASR vedúci súboru Didero Pavol Zátek. „V roku 1999 sme hrali na námestí Dievčatko so zápalkami, od roku 2020 to je už Živý Betlehem,“ uviedol Zátek.
Gro predstavenia, ktoré v minulosti dopĺňali i živé zvieratá, je podľa neho na členoch súboru Babylon. „Začínali sme ako pochôdzkové divadlo, obiehali sme okolo celého námestia podľa toho, kde sa dej odohrával. Tento rok budeme predstavenie hrať iným spôsobom, pod tzv. laubňami, teda podlubiami. Ľudia budú stáť a my budeme chodiť pomedzi laubne,“ priblížil.
Diváci opäť v predstavení uvidia vojaka, občanov rímskej ríše, Herodesa, pastierov, troch kráľov i jasličky. „Bude tam i rozprávač, ktorý bude dej uvádzať a posúvať ho,“ doplnil Zátek.
Scenáristom a režisérom podujatia je František Tulec.
