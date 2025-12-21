Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ochotníci z Kysuckého Nového Mesta opäť predvedú živý betlehem

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš

S tradíciou predvianočného predstavenia začali súbory v Kysuckom Novom Meste pred 26 rokmi, spomenul pre TASR vedúci súboru Didero Pavol Zátek.

Kysucké Nové Mesto 21. decembra (TASR) - Ochotníci z Kysuckého Nového Mesta priblížia udalosti narodenia Ježiša Krista v Betleheme. Počas hraného predstavenia na Námestí slobody v nedeľu podvečer sa obyvateľom a návštevníkom mesta predstavia členovia detského divadelného súboru Didero a divadelného súboru Babylon. Tento rok predstavenie uvedú v inovovanej verzii.

Gro predstavenia, ktoré v minulosti dopĺňali i živé zvieratá, je podľa neho na členoch súboru Babylon. „Začínali sme ako pochôdzkové divadlo, obiehali sme okolo celého námestia podľa toho, kde sa dej odohrával. Tento rok budeme predstavenie hrať iným spôsobom, pod tzv. laubňami, teda podlubiami. Ľudia budú stáť a my budeme chodiť pomedzi laubne,“ priblížil.

Diváci opäť v predstavení uvidia vojaka, občanov rímskej ríše, Herodesa, pastierov, troch kráľov i jasličky. „Bude tam i rozprávač, ktorý bude dej uvádzať a posúvať ho,“ doplnil Zátek.

Scenáristom a režisérom podujatia je František Tulec.
