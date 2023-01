Ochotnícky súbor Stožkár oslávi svoje desiate výročie hrou Kubo

Detva 13. januára (TASR) - Divadelný ochotnícky súbor Stožkár z obce Stožok v Detvianskom okrese oslavuje svoje desiate výročie. Pri tejto príležitosti uvedie svoju prvú inscenáciu s názvom Kubo a objavia sa v nej herci, ktorí v nej boli na začiatku. Pre TASR to povedal režisér všetkých divadelných hier Stožkára Jaroslav Černák.



Pripomenul, že predstavenie bude v piatok 20. januára v Kultúrnom dome v Stožku. Pre širokú verejnosť naplánovali ľudovú hru o 17.00 h, pre rodiny a pozvaných hostí to bude o 19.00 h.



Zakladateľka súboru Radka Búdová poznamenala, že začiatky súboru sa spájajú práve s veselohrou Kubo. "Inšpiroval ma herec, ktorý u nás hrá Kuba, Milan Výbošťok. Vie veľmi dobre zahrať hry, v ktorých účinkoval herec Jozef Kroner. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v našom pastoračnom centre. Ani sme sa nenazdali a hra bola na svete," uviedla pre TASR s tým, že premiéra mala veľký úspech.



"Je to taký muzikál, hovorené slovo, ľudový tanec a aj spev," zhrnula a podotkla, že s oblečením to mali herci na začiatku ťažšie. "Pomáhali sme si, ako sa len dalo. Kroje sme si požičiavali zo súboru a zveľaďovali sme si našu 'krojáreň'. Pomaly sme získavali aj ďalšie kostýmy a kulisy," pokračuje Radka Búdová, ktorá hru so svojím ochotníckym kolegom, folkloristom Jaroslavom Černákom režírovala a aj si v nej zahrala.



"O scénu sa postaral Janko Bohumeľ zo Stožka, ktorú nám závidia široko-ďaleko," doplnila Radka Búdová. Kuba odohrali stožockí herci zo všetkých predstavení, ktoré majú vo svojom repertoári, najviac. "Raz som chodila po javisku ako postava v Kubovi a stále som čakala na herca, ktorý hral Štefana. A jeho nikde, zabudol vyjsť na scénu. Na opačnej strane si spokojne sedel a debatoval s hercami," spomína na veselé príhody počas vystúpení šéfka ochotníkov.



Najväčším úspechom divadla je ocenenie laureát Festivalu Stanislava Chrena, ktorý sa pred siedmimi rokmi uskutočnil v Kanianke pri Prievidzi. Ocenenie získal súbor za hru Kubo. V roku 2021 na 46. ročníku krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla s názvom Zochova divadelná Revúca získal Stožkár strieborné pásmo.