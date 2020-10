Ochotnícky súbor z Ráztoky žne úspech s trilógiou Bisťu, dedina

Ráztoka 24. októbra (TASR) – Ochotnícke divadelné súbory to dnes nemajú ľahké, väčšinou je súbor závislý na jednotlivcoch, ktorí sú zapálení pre svoju prácu a vedia zapáliť iných. Ak taký plameň vyhorí, pokračovanie skončí. Konštatovala pre TASR režisérka, scenáristka divadelného ochotníckeho súboru (DOS) Ráztočan a zároveň starostka obce Ráztoka v Banskobystrickom okrese Zuzana Vaníková.



"Verím, že nová generácia sa k tradícii vráti, tak, ako sme my nastúpili po našich rodičoch a predkoch. Divadlo je taká malá 'droga', a preto, kto okúsi dosky, ktoré znamenajú svet, určite sa k nemu vráti," vraví Vaníková.



"Ráztočan začal novú divadelnú sezónu prípravou hry ešte vlani v septembri. Mali sme mať premiéru v marci tohto roka, ale 'korona' to prekazila. Napokon sa premiéra uskutočnila 20. septembra. Nová divadelná hra sa zaradila do trilógie Bisťu dedina, Bisťu dedina voľby a Bisťu dedina - bomba nápad. Sú to všetko komédie z dedinského prostredia. Určite, keď to už bude možné, budeme novú hru reprízovať v celom širokom okolí. Je o to veľký záujem, čo avizovali kolegovia, starostovia," priblížila starostka a režisérka v jednej osobe.



Hry z jej pera hrá ochotnícke divadlo už desať rokov. Je pre ne typická nadsázka a humor. "Baví ma to, pri písaní scenára sa viem odreagovať. Už vtedy sa teším, ako to naši herci zahrajú. Nový scenár je vždy taký môj darček pre nich. Oni sú úžasní, preto im pri režírovaní nechávam voľnú ruku. Často prekvapia svojou tvorivosťou a prešpikovaním postáv v hre. Sme divadelná rodina, ktorá spolu žije a srší energiou, čo diváci vedia oceniť," zdôraznila Vaníková.



DOS Ráztočan sa snaží najmä v tomto období prinášať ľuďom radosť a uvoľnenie. "Smútku je v tejto dobe veľa. Klasiku už nehráme, ale je celkom možné, že nejakú oprášime a prepracujeme," dodáva režisérka DOS Ráztočan a hlava obce Ráztoky.



Toto ochotnícke divadlo sa v širokom okolí teší veľkej obľube. S veseloherným titulom Žinčicou proti infarktu z roku 2008 absolvovalo viac ako 20 repríz. V roku 2009 prinieslo na ráztockú scénu hru Ivana Stodolu Jožko Púčik a jeho kariéra.



"Zuzana Vaníková spolu s celým súborom prehodnotili svoju doterajšiu činnosť. Jasne si zadefinovali, akému divadlu sa chcú venovať. Boli si pri tom vedomí toho, čo je vlastne ochotnícke divadlo a chceli, nielen divákom, ale aj sebe, prinášať radosť z hrania. A prišlo veľké rozhodnutie. Budeme hrať vlastné texty. Režisérka sa prejavila nielen ako upravovateľka cudzích textov, ale ukázala i svoj autorský talent a stala sa dvornou autorkou," konštatoval Maroš Krajčovič zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici, ktorý má ochotnícke divadlá v banskobystrickom a breznianskom regióne takpovediac v malíčku.



"V roku 2017 prišla Vaníková ako režisérka a autorka so zaujímavou témou. Pri spracovávaní hry Bisťu dedina už vychádzala zo svojej skúsenosti v pozícii starostky. Výborne ich zúročila v príbehu o starostiach starostu obce. Inscenácia mala veľký ohlas a Ráztočania ju reprízovali nielen v okolí, ale po celom Slovensku. Spôsobila, že sa veľká časť divákov a priateľov divadla dožadovala pokračovania. Táto požiadavka sa stala pre autorku inšpiráciou. O rok neskôr prišlo pokračovanie s názvom Bisťu dedina – voľby. Téma 'zvolebnievania' sa bola v roku svojho vzniku veľmi aktuálna, a preto aj tento 'kus' žal veľký divácky ohlas. Ochotníci z Ráztoky si povedali, že treba dielo dokončiť, a tak z Bisťu dedina sa stáva trilógia. Autorka našla opäť dobrú tému, v ktorej má možnosť čerpať z vlastných skúseností starostky a zakladateľky divadla. Inscenácia Bisťu dedina – bomba nápad bola v poslednej fáze prípravy pred regionálnou prehliadkou Tajovského divadelných dní, keď všetko prerušila koronakríza," zhodnotil Krajčovič.