Ochrana prírody: Labute pri Patinciach postupne opúšťajú makové pole

Bratislava 3. júna (TASR) - Posledný monitoring pracovníkov Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR na makovom poli medzi obcami Patince a Iža v okrese Komárno potvrdil, že počet labutí na poli výrazne klesol a aktuálne už šľachtený mak konzumujú len minimálne. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu ŠOP Kristína Bocková.



"Zdravé labute z lokality odleteli a zostávajúce sa presunuli na neďaleký mak divý, ktorý im už nespôsobuje také zdravotné ťažkosti," doplnila. Komerčne pestovaný mak je podľa Bockovej dostatočne vysoký a hustý a nemalo by mu hroziť ďalšie spásanie.



Priblížila, že zamestnanci ŠOP SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy, chodia v pravidelných intervaloch labute monitorovať a uhynuté jedince zbierať. "Dehydrované labute boli odvážané do Záchranného zariadenia pre zranené živočíchy v Marcelovej. V týchto dňoch zdravé labute odlietajú a v okolí lokality sa aktuálne nachádza už len 40 labutí z pôvodne zaznamenaného počtu 80 jedincov z minulého týždňa," spresnila Bocková.



Hlavným dôvodom, prečo sa labute usadili v blízkosti makových polí, nebol podľa nej samotný mak, ale malé jazierka, ktoré vznikli na jar v dôsledku vysokej hladiny podzemnej vody. "Šľachtený mak je aktuálne vysoký už takmer 1,60 metra a labute sa v ňom nevedia pohybovať. Z tohto dôvodu sa labute presunuli na porast maku divého v blízkom okolí, ktorý im nespôsobuje také zdravotné komplikácie," vysvetlila a doplnila, že vďaka tomu počet uhynutých labutí výrazne klesol.



Škody spôsobené týmto chráneným živočíchom sa podľa Bockovej na Slovensku vyskytujú len ojedinele, a preto labute nepatria na zoznam určených živočíchov, za ktorých štát prepláca náhradu škody. "Medializovaný prípad omámených labutí však prilákal pozornosť verejnosti, ktorá s cieľom zhotovenia fotografie vstupuje na súkromný pozemok napriek zverejnenému zákazu," priblížila. Alternatívnou formou riešenia takejto situácie by podľa ŠOP mohlo byť vydanie výnimky na plašenie chráneného druhu živočícha z dôvodu škody na úrode.