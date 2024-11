Ochrana zdravia monitorovaním kvality ovzdušia je prioritou Bratislavy

Bratislava 18. novembra (TASR) - Hlavné mesto deklaruje, že chrániť životné prostredie i zdravie obyvateľov aj pomocou monitorovania kvality ovzdušia je jeho prioritou. A to aj napriek tomu, že mu v rámci platnej legislatívy povinnosť monitorovať kvalitu ovzdušia nevzniká. Pripravuje preto projekt rozšírenia metropolitnej optickej siete a senzoriky na získavanie dát, ktorého súčasťou má byť aj monitorovanie kvality ovzdušia pomocou senzorickej siete. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"V samotnej oblasti monitorovania kvality ovzdušia je aktuálne v príprave proces definovania požiadaviek na meranie kvality ovzdušia, návrh lokalít, zber dát a ich následná analýza," skonštatoval Bubla s tým, že pri definovaní lokalít umiestnenia senzorickej siete sa budú zaoberať aj nameranými výsledkami prezentovanými enviroorganizáciami Cyklokoalícia a Znepokojené matky.



Magistrát si je však podľa neho vedomý negatívnych vplyvov, ktoré má stav ovzdušia na obyvateľov, realizuje preto viaceré opatrenia. Okrem zelených riešení pripomína aj tie v oblasti ekologizácie a preferencie MHD, tvorby bus pruhov, modernizácie trolejbusových a električkových tratí či cyklotrás na podporu alternatívnych foriem dopravy. Jedným z ďalších projektov je aj zavedenie Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS) pre motivovanie ľudí nechať auto doma. Do pozornosti dáva tiež mestský Akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy.



Podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR má Bratislava dlhodobo problém so zhoršenou kvalitou ovzdušia, ktorá je spôsobená predovšetkým dopravou a priemyslom. Zaráža ho však, že mnohí 'pseudoaktivisti', ktorí svojvôľu povýšili nad ochranu prírody, "nechodili vyplakávať" aj za bývalých vlád či šéfov envirorezortov. Deklaruje, že vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podporuje zmysluplné riešenia.



Na základe platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia je poverenou organizáciou na monitorovanie a hodnotenie kvality ovzdušia Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Kvalita ovzdušia je v hlavnom meste monitorovaná piatimi kontinuálne meranými akreditovanými automatickými monitorovacími stanicami (AMS), situovanými v lokalitách Trnavské mýto, Kamenné námestie, Jeséniova, Mamateyova a Púchovská ulica. Pri meraní údajov zohrávajú dôležitú úlohu rôzne vedľajšie faktory, ako aktuálna teplota, smer a prúdenie vzduchu, inverzia či úhrn zrážok.



"Takisto treba podotknúť, že v oblasti monitorovania a vyhodnocovania kvality ovzdušia je potrebné sa zamerať na dlhodobo namerané údaje akreditovanými stanicami, na základe ktorých je možné robiť relevantné závery," poznamenal Bubla.



SHMÚ na otázky TASR zatiaľ nereagoval.



Znečistený vzduch v Bratislave je veľkým rizikom pre zdravie obyvateľov. Vyplýva to z výsledkov meraní v uliciach hlavného mesta, ktoré robili enviroorganizácie Cyklokoalícia a Znepokojené matky v rámci medzinárodného projektu. Týka sa to hlavne vyťažených ulíc v centre mesta, ako Mickiewiczova, Staromestská, Štefánikova či Šancová. Tam je podľa organizácií potrebné znižovať automobilovú dopravu.



Výsledky podľa organizácií naznačujú, že na viacerých miestach v Bratislave je kvalita ovzdušia výrazne horšia, ako uvádzajú údaje z meracích staníc SHMÚ. Tie sa však na problémových miestach nenachádzajú. Organizácie tiež kritizujú nečinnosť MŽP SR, ktoré malo už začiatkom tohto roka dokončiť Stratégiu ochrany ovzdušia.