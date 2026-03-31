Ochranári a horolezci chránia orly a sokoly v Strážovských vrchoch
Spoločným zámerom je, aby Strážovské vrchy boli miestom pre všetkých - pre horolezcov, turistov a aj pre vzácnych obyvateľov živočíšnej ríše.
Autor TASR
Považská Bystrica 31. marca (TASR) - Ochrana populácií orla skalného a sokola sťahovavého v Strážovských vrchoch je hlavným cieľom spoločného projektu Príroda pre všetkých - Ľudia a ochrana vtáctva. Projekt je výsledkom spolupráce združenia Ochrana dravcov na Slovensku a Horolezeckého klubu Manín Považská Bystrica. Informoval o tom Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.
Spoločným zámerom je, aby Strážovské vrchy boli miestom pre všetkých - pre horolezcov, turistov a aj pre vzácnych obyvateľov živočíšnej ríše. „Skalné steny využívajú na hniezdenie sokoly sťahovavé a staré lesy obývajú orly skalné. V území sa objavujú aj jedince zo zahraničia. Pod majestátnymi skalami v Strážovských vrchoch sa pred vyše 25 rokmi natáčali aj scény do veľmi známej rozprávky Sokoliar Tomáš,“ uviedol Veselovský.
Okrem pytliactva čelia podľa neho dravce aj ďalším hrozbám. Silné búrky už viackrát zničili orlie hniezda, ktoré spadli aj s mláďatami. Niektoré páry opustili znášku v dôsledku vyrušovania ľuďmi. Podobná situácia môže nastať aj u sokolov sťahovavých v blízkosti lezecky atraktívnych lokalít.
„Horolezecký klub Manín je najstarší na Slovensku. Významná časť histórie slovenského horolezectva sa formovala aj v Strážovských vrchoch. S dlhou tradíciou prichádza aj zodpovednosť. V lezeckej komunite si naplno uvedomujeme svoj záväzok voči prírodnému prostrediu. Lezcov usmerňujeme v spolupráci s CHKO Strážovské vrchy k zodpovednému lezeniu a k rešpektovaniu sezónnych uzáver, aby nedošlo k ohrozeniu hniezdiacich vtákov,“ doplnila Jana Kalásová z Horolezeckého klubu Manín.
Cieľom spoločných opatrení je podpora hniezdnych populácií orla skalného a sokola sťahovavého a zároveň prispieť k udržateľnému turizmu. Súčasťou projektu je monitoring druhov, spevňovanie hniezd proti pádu či inštalácia hniezdnych podložiek.
„Naším cieľom je využívať skaly tak, aby sme minimalizovali vplyv na chránené územia. Jednotlivé opatrenia, ako aj úpravy prístupových chodníkov a usmernenie lezeckej činnosti budú realizované na základe dohody s CHKO Strážovské vrchy. Zároveň pripravujeme sériu edukačných podujatí pre verejnosť. Podporia udržateľný turizmus a zvýraznia prírodné hodnoty jedinečného územia,“ uzavrela Kalásová.
Projekt je podporený v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a zo štátneho rozpočtu SR.
