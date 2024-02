Ochranári a vodohospodári obnovili dolné Vojčianske rameno Dunaja

Bratislava 6. februára (TASR) - Ochranári a vodohospodári obnovili dolné Vojčianske rameno. Je to doposiaľ najrozsiahlejšia revitalizácia vo vnútrozemskej delte Dunaja. TASR o tom informovala Andrea Froncová z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).



Revitalizácia dolného Vojčianskeho ramena bola najväčšou aktivitou osemročného projektu zameraného na ochranu a obnovu prírody dunajských luhov. "Dolné Vojčianske rameno bolo v minulosti sériou vodohospodárskych úprav významne zmenené, niektoré časti ramena boli zasypané, na iných miestach bolo preťaté lesnými cestami, pod ktoré boli uložené rúry s nevhodnou kapacitou," uviedol projektový manažér tohto ochranárskeho projektu Andrej Devečka.



Priblížil, že práce trvali päť mesiacov a realizovali ich v katastroch obcí Vojka nad Dunajom, Kyselica a Dobrohošť. Pozostávali z obnovy zasypaných častí ramena, odstránení bariér v toku a prestavby problematických miest križovania ramena. "Výsledkom je obnova prietočnosti v celom úseku ramena, čo predstavuje až 3,7 kilometra. Očakávame obnovu prirodzených riečnych procesov, čo je základným atribútom zdravej lužnej krajiny," povedal Devečka.



Ochranári nanovo vykopali 980 metrov pôvodného riečneho koryta a v rámci revitalizácie vyriešili dva úseky križovania ramena s cestou. "Zväčšenie a úprava týchto úsekov pomôže migrácii rýb, ale aj zlepšeniu vodnej dynamiky, pretože cez tieto rámy je možné bezpečne prevádzať rádovo vyššie prietoky a nemajú tendenciu sa upchávať," doplnil Devečka.



Samotná revitalizácia ramena bude mať podľa ochranárov pozitívny vplyv na celkový ekosystém lužného lesa. Prietočné rameno bude vytvárať vhodné biotopy pre ohrozené prúdomilné druhy rýb a pre ryby viazané na štrkové dno. Pri zvýšených prietokoch sa budú vytvárať kolmé riečne brehy, ktoré slúžia ako hniezdny biotop pre ohrozené druhy vtákov, a to rybárika riečneho a brehuľu hnedú, opísalo BROZ.



Tvrdí, že prúdiaca voda, ktorá obnažuje štrkové dno, lepšie vsakuje do podložia a napája zdroje podzemnej vody. Prebagrovanie a predĺženie koryta spomaľuje odtok vody z krajiny. "Toto všetko sú kľúčové aktivity, ktoré zlepšujú ekologický stav našej rieky Dunaj a pomáhajú napĺňať aj európsku smernicu o vodách, ku ktorej sme sa ako členská krajina zaviazali. Zároveň sú to jedny z najdôležitejších opatrení, ktoré môžeme počas krízy biodiverzity a klimatickej krízy realizovať," poukázalo združenie.



Ochranárske snahy vítajú miestni vlastníci pozemkov, miestne poľovné združenie, rybári aj vodáci, ktorí sú v území aktívni.