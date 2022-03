Ochranári budú cez víkend na bratislavskom letisku odchytávať sysle

Bratislava 19. marca (TASR) - Environmentalisti budú cez víkend na bratislavskom letisku odchytávať sysle pasienkové. Plánujú odchytiť 300 sysľov. Postupne ich budú prevážať na najbližšie syslie lokality na západnom Slovensku. Odchyty budú pokračovať na Muránskej planine a v Slovenskom krase. Sysle odtiaľ premiestnia do lokalít na strednom a východnom Slovensku. Celkovo sa chystá prenos 900 sysľov. TASR o tom informovala Andrea Froncová z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).



"Keďže populácia sysľov na letisku je veľká a genetické výskumy, ktoré robí Zoo Bojnice v spolupráci s Technickou univerzitou Zvolen, ukázali, že je aj pestrá a stabilná, rozhodli sme sa časť z týchto sysľov premiestniť na iné lokality na Slovensku," povedala manažérka projektu Ochrana sysľa pasienkového - LIFE syseľ Katarína Tuhárska.



Dodala, že vo väčšine lokalít je jedincov málo, populácie sú geneticky chudobné a dochádza k ich príbuzenskému kríženiu. To spôsobuje u sysľov rôzne choroby a genetické defekty. "Odchytom a privezením sysľov na takéto lokality doplníme do kolónií nové gény, stabilizujeme ich a v nasledujúcich rokoch očakávame aj zvýšenie počtu sysľov v nich," podotkla Tuhárska.



BROZ poukazuje, že stav populácií sysľa pasienkového na Slovensku za posledných 70 rokov klesol. Pre úbytok sysľa v minulosti bol podľa environmentalistov kľúčový zánik pastvy vo voľnej krajine. Syseľ potrebuje krátke trávnaté porasty, s dostatkom hmyzu aj kvitnúcich rastlín, ktoré vznikajú a udržiavajú sa vďaka pastve. "Aj preto mu ako náhradný biotop v súčasnosti slúži areál letiska, ktorý je pravidelne kosený," poznamenali.



Syseľ pasienkový je na Slovensku chráneným. Pre jeho ochranu je preto podľa ochranárov dôležitá obnova pastvy, zjemnenie hospodárskej krajiny a udržateľnejšie hospodárenie v lokalitách, kde sa ešte vyskytuje.