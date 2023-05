Ochranári chcú, aby nový návštevný poriadok v TANAP-e platil od leta

Vysoké Tatry 30. mája (TASR) - Snahou ochranárov je, aby nový návštevný poriadok Tatranského národného parku (TANAP) platil už od letnej sezóny. Všetko však závisí od procesu schvaľovania návrhu, ktorý v súčasnosti stále trvá. Pre TASR to potvrdil vedúci odboru odbor osobitného určenia Správy TANAP-u Peter Dzurilla. Vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade (OÚ) v Prešove Miroslav Benko dodal, že ochranári aktuálne zapracovávajú vznesené pripomienky.



Súhlasné stanovisko k návrhu musí udeliť rezort životného prostredia a až po jeho doručení vydá OÚ vyhlášku, ktorá bude zverejnená vo Vestníku vlády SR. Zákonom stanovené lehoty na odsúhlasenie v tomto prípade podľa Benka určené nie sú.



"Všetky zainteresované strany však majú snahu a vyvíjajú úsilie, aby návštevný poriadok mohol byť vydaný čím skôr," dodal. Pri príprave návštevného poriadku Správa TANAP-u akceptovala rozsiahle pripomienkovanie verejnosťou, nie všetky pripomienky však bolo podľa Dzurillu možné z pohľadu ochrany prírody zapracovať.



Cieľom nových pravidiel je umožniť rozptyl turistov v intenzívne navštevovaných lokalitách mimo turistických chodníkov, najmä v okolí vysokohorských chát či vrcholov štítov. Zároveň sa umožní výstup na vysokohorskú chatu po zotmení s cieľom ubytovania. Došlo by tiež k výraznej aktualizácii koncepcie cykloturistiky, v niektorých lokalitách navrhli ochranári predĺžiť trasy, inde doplniť existujúcu sieť cyklochodníkov.



Horolezectvo budú môcť športovci v prípade schválenia návrhu vykonávať vo vyhradenom areáli v období od 1. júna do 31. októbra a od 15. decembra do 15. apríla. Od novembra do polovice decembra budú mať túto možnosť iba v zmenšenom areáli, najmä v okolí celoročne otvorených vysokohorských chát. "Jarná 'celoplošná' uzávera je z pohľadu ochrany tatranskej fauny kľúčová, keďže ide o veľmi citlivé obdobie rodenia, liahnutia a vyvádzania mláďat," upozornil Dzurilla. V novom návrhu sa zároveň zjednocuje areál určený na skialpinizmus s územím na horolezectvo.



Ochranári tiež navrhli nový areál zimnej turistiky v Mengusovskej doline a došlo i k výraznému zvýšeniu počtu vyhradených miest na bežecké lyžovanie. "Prvýkrát sa oficiálne nastavujú pravidlá pre geocaching a rozširujú sa lokality na vodnú turistiku. Došlo k návrhu obmedzenia pohybu návštevníkov v sprievode domácich zvierat, najmä psov, a to v lokalitách s výskytom významných druhov živočíchov. Ide o preventívne opatrenie s cieľom zamedziť prenosu parazitov, znečisťovaniu exkrementami a plašeniu živočíchov či lovu drobných zvierat," doplnil Dzurilla.



Upozornil, že Správa TANAP-u pri tvorbe návštevného poriadku vychádzala z dlhoročných skúseností a poznatkov odborníkov. Navrhované pravidlá tiež podľa neho odrážajú aktuálne znalosti a reagujú na súčasné výzvy v ochrane prírody.



Vyhláška, ktorou sa vyhlasoval návštevný poriadok TANAP-u, stratila platnosť ešte v roku 2002. Až v roku 2017 však na základe upozornenia OÚ ochranári iniciovali vydanie zoznamu vyhradených miest, ktorý kopíruje pravidlá starého návštevného poriadku, a tiež rozhodnutie o sezónnej uzávere. Tieto dva dokumenty platia až do súčasnosti, avšak najmä spomínaný zoznam je podľa ochranárov svojou filozofiou neaktuálny.