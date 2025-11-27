< sekcia Regióny
Ochranári čistili podkrovie kostolov v Novoveskej Hute a v Hranovnici
Čistenie sa realizuje mimo obdobia rozmnožovania netopierov.
Autor TASR
Spišská Nová Ves/Hranovnica 27. novembra (TASR) - Ochranári zo Správy Národného parku (NP) Slovenský raj v druhej polovici novembra čistili podkrovné priestory Kostola sv. Cyrila a Metoda v Novoveskej Hute a v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Hranovnici. Správa NP na sociálnej sieti informovala, že vyčistili trus netopierov, takzvané guáno, v palubách aj vežiach oboch kostolov.
„Ide o manažmentové opatrenie, ktoré sa vykonáva na vybraných lokalitách s potvrdeným dlhoročným výskytom reprodukčných letných kolónií, konkrétne v týchto kostoloch druhov netopier veľký a ucháč svetlý,“ uviedla správa NP.
V teplých, nevyužívaných podkroviach samičky rodia a vychovávajú svoje mláďatá. Sú to hmyzožravce a keďže hmyz má vonkajšiu kostru tvorenú chitínom, v truse netopierov je veľký podiel nestráviteľných častí. „Trus sa hromadí pod kolóniou počas celého leta, keď sú aktívne, pretože ich metabolizmus je rýchly a výchova mláďat je energeticky veľmi náročná,“ vysvetlili ochranári.
Čistenie sa pritom realizuje mimo obdobia rozmnožovania netopierov. Ideálny čas je práve koncom jesene a v zime, keď sú už v podzemných priestoroch z dôvodu hibernácie - zimného spánku a nedochádza tak k ich vyrušovaniu. Odstránením guána sa podľa správy NP predíde prípadným problémom súvisiacim s jeho váhou a prípadným náporom na statiku a zabráni sa poškodeniu drevených konštrukcií a krovov kostolov.
„Guáno je cenné prírodné hnojivo bohaté na dusík, a tak nájde svoje ďalšie uplatnenie v záhradkách. Vďaka realizácii týchto opatrení pre ochranu netopierov v podkroviach veríme, že vlastníci objektov budú spokojní a netopiere budú môcť naďalej obývať tieto priestory,“ uzatvára správa NP.
„Ide o manažmentové opatrenie, ktoré sa vykonáva na vybraných lokalitách s potvrdeným dlhoročným výskytom reprodukčných letných kolónií, konkrétne v týchto kostoloch druhov netopier veľký a ucháč svetlý,“ uviedla správa NP.
V teplých, nevyužívaných podkroviach samičky rodia a vychovávajú svoje mláďatá. Sú to hmyzožravce a keďže hmyz má vonkajšiu kostru tvorenú chitínom, v truse netopierov je veľký podiel nestráviteľných častí. „Trus sa hromadí pod kolóniou počas celého leta, keď sú aktívne, pretože ich metabolizmus je rýchly a výchova mláďat je energeticky veľmi náročná,“ vysvetlili ochranári.
Čistenie sa pritom realizuje mimo obdobia rozmnožovania netopierov. Ideálny čas je práve koncom jesene a v zime, keď sú už v podzemných priestoroch z dôvodu hibernácie - zimného spánku a nedochádza tak k ich vyrušovaniu. Odstránením guána sa podľa správy NP predíde prípadným problémom súvisiacim s jeho váhou a prípadným náporom na statiku a zabráni sa poškodeniu drevených konštrukcií a krovov kostolov.
„Guáno je cenné prírodné hnojivo bohaté na dusík, a tak nájde svoje ďalšie uplatnenie v záhradkách. Vďaka realizácii týchto opatrení pre ochranu netopierov v podkroviach veríme, že vlastníci objektov budú spokojní a netopiere budú môcť naďalej obývať tieto priestory,“ uzatvára správa NP.