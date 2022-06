Ochranári: K stretu cyklistky s medvedicou došlo v prirodzenom biotope

Liptovské Kľačany/Bratislava 2. júna (TASR) – K stretu cyklistky s medvedicou za Liptovskými Kľačanmi došlo v prirodzenom biotope výskytu medveďa hnedého. Išlo o lokalitu v lese, približne desať kilometrov za obcou, mimo intravilánu. Pre TASR to v reakcii na udalosť uviedla manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková.



Dodala, že Zásahový tím pre medveďa hnedého bol po tomto incidente kontaktovaný, oblasť monitoruje a obhliadka miesta stretu je naplánovaná na nasledujúci deň.



"Cyklistka sa so svojím psom dostala do blízkosti medvedice, zachovala sa však veľmi správne - zosadla z bicykla a ľahla si tvárou na zem. Medvedica preto vyhodnotila, že nepredstavuje pre medvieďatá hrozbu a nezaútočila. Cyklistka nebola zranená a nebolo nutné ani ošetrenie," uviedla Bocková.



Upozornila, že v tomto období je ešte stále medvedia ruja. Samice si strážia mláďatá pred dospelými samcami, ktoré pre získanie medvedice zvyknú mláďatá usmrtiť. "Medvedice sa preto s mladými často sťahujú nižšie do blízkosti ľudských sídel," vysvetlila.



K stretu samice medveďa s cyklistkou došlo v utorok (31. 5.) okolo poludnia na lesnej ceste za obcou Liptovské Kľačany v okrese Liptovský Mikuláš. Podľa starostu Jána Hollého ide o lokalitu, kde sa bežne pohybujú turisti, športovci aj lesní robotníci.