Ochranári kontrolujú zimoviská netopierov v Malej Fatre

Varín 4. decembra (TASR) - Zimoviská netopierov v Malej Fatre počas zimného obdobia pravidelne kontrolujú ochranári zo správy národného parku (NP). Je to dôležité pre zistenie stavu zimujúcich netopierov a často odhalia aj negatívne vplyvy človeka na podzemné priestory. Na sociálnej sieti to uviedol zoológ Správy NP Malá Fatra Tomáš Flajs.



"Takto boli opakovane zistené negatívne vplyvy v oblasti Šípskej Fatry. V podzemných priestoroch nad obcou Žaškov a v štôlni pri obci Párnica došlo z dôvodu pálenia dreva k úplnému znehodnoteniu troch vnútorných priestorov," podotkol Flajs. Od zistenia týchto javov v prechádzajúcu zimu sa táto situácia opakovala aj s potvrdeným nulovým výsledkom pri zimujúcich netopieroch.



Zimné obdobie je pre hibernujúce netopiere podľa Flajsa veľmi citlivé. Akékoľvek prebudenie, vyrušenie môže pre zimujúceho jedinca znamenať stratu energie, ktorú potrebuje na prežitie do jarného obdobia. "Aj z tohto dôvodu sú podzemné priestory s hibernujúcimi netopiermi uzavreté a vstup do nich je limitovaný," vysvetlil zoológ.



Malá Fatra počtom svojich podzemných priestorov nepatrí medzi najväčších konkurentov krasových území Slovenska, no okrem aragonitu sú v území takmer všetky prvky výzdoby. Najzaujímavejšie a najcennejšie časti podzemia sa podľa správy NP nachádzajú v časti Kraľovianskeho meandra.