Ochranári menia koncept Čistých hôr, dobrovoľnícku akciu rozdelia

Vysoké Tatry 7. septembra (TASR) - Hromadné jednodňové upratovanie Tatier sa v poslednú septembrovú sobotu nekoná, tento rok sa totiž Správa Tatranského národného parku (TANAP) rozhodla úsilie dobrovoľníkov rozptýliť do dvoch mesiacov. Nový koncept akcie Čisté hory prinesie menší "boom" efekt, no prírode pomôže viac. Uviedol to koordinátor každoročnej akcie Igor Stavný.



V poradí 45. ročník podujatia smeruje k adresnejšej pomoci dolinám, štítom a rôznym zákutiam Tatier. Cieľom je i naďalej očistiť prírodu TANAP-u od odpadkov, ktoré tam v lete i za celý rok nechali či zabudli návštevníci. "Najväčšou zmenou však bude, že neplánujeme žiaden hlavný deň, naopak, Čisté hory bude tvoriť viacero menších akcií počas septembra a októbra. Oproti minulým ročníkom nebudeme mať ani nástupné miesta, dobrovoľníkov umiestnime tam, kde bude ich pomocná ruka najpotrebnejšia," objasnil Stavný.



Vynovený formát vyžaduje od pracovníkov Správy TANAP-u vytypovanie takých lokalít, ktoré buď trápi nadmerné znečistenie, alebo neboli v centre záujmu počas doterajších akcií. Najväčšie množstvo odpadkov totiž podľa Stavného neleží práve pri turistických chodníkoch, výnimkou môžu byť exponovanejšie lokality ako Hrebienok či okolie Štrbského plesa. "Množstvo smetí nachádzame skôr v okolí odpočívadiel či ciest. Preto veríme, že tento rok bude pomoc každého dobrovoľníka efektívnejšia, aj keď predpokladáme, že vo finále bude počet účastníkov Čistých hôr nižší ako v minulosti," dodal.



Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť e-mailom na igor.stavny@tanap.sk, ideálne sú zhruba 20-členné kolektívy. "Nezabúdame však ani na menšie skupinky a jednotlivcov, aj tí sa nám môžu hlásiť. Budeme sa im snažiť čo najviac vyhovieť, prideliť vhodné miesto alebo priradiť ich k nejakej inej skupine," vysvetľuje Stavný.



Prvýkrát sa podujatie Čisté hory uskutočnilo v roku 1979. Rekord priniesol rok 1980, keď účastníci vyniesli z dolín 7655 kilogramov neporiadku, z toho takmer polovicu v okolí Skalnatého plesa. Celkovo za vyše štyri dekády dobrovoľníci odľahčili prírodu o viac ako 65 ton odpadkov.