Ochranári objavili nelegálne prikrmovanie zveri
Autor TASR
Veľká Lomnica 12. decembra (TASR) - Ochranári objavili v blízkosti obce Veľká Lomnica v okrese Kežmarok nelegálne prikrmovanie zveri. Takéto konanie považujú za neprijateľné. Predstavuje to vážne riziko pre zvieratá. Situáciu zdokumentovali. Tatranský národný park (TANAP) o tom informoval na sociálnej sieti.
V lokalite v blízkosti domov bolo podľa TANAP-u veľké množstvo vyhodeného pečiva, ako rožky, chlieb a či sladké pečivo, zvyšky kukurice, solisko a živočíšne zvyšky ako kurča. „Takéto nelegálne krmovisko je pre živočíchy extrémne nebezpečné. Nevhodný odpad môže zvieratám vážne poškodiť zdravie a čo je ešte horšie, priťahuje problémové jedince medveďa hnedého, ktorých výskyt v tejto oblasti aktívne monitorujeme,“ vysvetlili ochranári. Dodali, že takto vytvorený zdroj potravy môže viesť ku konfliktom, ktoré ohrozujú zvieratá, obyvateľov aj návštevníkov.
TANAP tvrdí, že stopy a trus prezrádzali intenzívny pohyb zveri. Zvieratá sa tam vracajú a prijímajú potravu, ktorá im môže uškodiť, upozornil. „Miesto nálezu sa nachádza v ochrannom pásme TANAP-u a v poľovnom revíri, ktorý spravujeme. Osobu, ktorá za týmto konaním stojí, sa zatiaľ nepodarilo zistiť,“ priblížili ochranári.
Správa TANAP-u podľa vlastných slov okamžite podnikla kroky. Podala žiadosť na vykonanie kontroly na príslušné úrady a orgány štátnej správy. Ochranári zároveň apelujú na ľudí, že ak si všimnú podobnú činnosť, je potrebné nahlásiť ju správe národného parku ako kompetentnej organizácii ochrany prírody. „Nelegálne vyhadzovanie potravín do prírody je nebezpečné, nezodpovedné a v národnom parku absolútne neprípustné,“ dodali.
