Ochranári osadili na družstve v Nedožeroch-Brezanoch bocianie hniezdo

Nedožery-Brezany 3. apríla (TASR) - Ochranári osadili v uplynulých dňoch na komín v areáli družstva v Nedožeroch-Brezanoch (okres Prievidza) hniezdo pre bociany. Doposiaľ v areáli bociany nehniezdili, priestor pre nich tam vytvorili po prvý raz.



"Hniezdo sa inštalovalo na komín, ktorý je už nevyužívaný. Išlo o komín kotolne, ktorá bola kedysi uhoľná, dnes však už kúrime plynom," načrtol výrobný riaditeľ Poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra Leonard Búlik.



Hniezdnu podložku pre bociana bieleho osadili na 30-metrovom komíne členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK) v Prievidzi. "Chceli sme túto šancu využiť, lebo v neďalekej obci Lazany bociany biele hniezdia. Veľmi radi by sme boli, keď sa mláďatá vrátia a budú si hľadať nové teritórium, aby sa tu usadili. Budú tu mať aj pokoj, lebo komín je dosť vysoko," priblížil Marek Měrka zo ZO SZOPK.



Komín má vonkajší priemer 1,60 metra, vnútorný je 80 centimetrov. "Zvolili sme preto hrubé železo, pozvárané roxory, na to potom jemnejšiu sieťovinu a na to vypletanú podložku z paviniča, ktorá bude slúžiť ako základ hniezda. Na to, aby sme bocianov prilákali, pošpliechali sme bielou farbou okraje podložky. Tým bude vyzerať, že už bola obsadená," ozrejmil Měrka.



"V dnešnej dobe bociany väčšinou hniezdia už len na umelých podložkách, kedysi bocian hniezdil vo voľnej prírode na stromoch. Keďže teraz vidí, že je pri človeku v bezpečí, vyhľadáva práve ľudské obydlia, lebo vo voľnej prírode by mu hrozilo, že ho ohrozí predátor," spomenul Měrka. Na hornej Nitre si podľa neho bociany obsadzujú hniezda na elektrických stĺpoch či komínoch, ako je to v Lazanoch na maštali, kde sa im veľmi dobre darí. Bociany by mohli nové hniezdo na družstve v prípade priaznivej situácie obsadiť podľa odhadu ochranárov už túto sezónu.



Družstevníci ochranárov podľa Búlika podporujú i v iných aktivitách, ktoré robia. "Budeme radi, keď sa tam uhniezdi bocian. Možno sa zvýši i pôrodnosť, lebo máme veľa mladých traktoristov, ktorí ešte nemajú deti," poznamenal Búlik s úsmevom.