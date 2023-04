Ochranári pokračujú v záchrane stepi na travertínovej kope Sobotisko

Spišská Nová Ves 16. apríla (TASR) - Ochranári zo Správy národného parku (NP) Slovenský raj pokračujú v záchrane vzácnych stepných spoločenstiev na travertínovej kope Sobotisko v katastri mesta Spišské Podhradie. Tá je prírodnou pamiatkou a je zároveň súčasťou územia Natura 2000. Riaditeľ Správy NP Tomáš Dražil uviedol, že Sobotisko je jednou z viacerých chránených lokalít spišskopodhradských travertínov.



"Pôvodné teplomilné rastlinné spoločenstvá krasovej stepi s výskytom celého radu vzácnych a chránených druhov rastlín a hmyzu boli v 60. rokoch minulého storočia zalesnené. Step sa tak postupne zmenila na les. Zvyšky xerotermnej vegetácie - druhy, ktoré bežne rastú nie na Spiši, ale na juhu Slovenska, prežívali na okrajoch lesa. Ochrana travertínovej kopy bola síce zabezpečená od roku 1988, ale chránil sa najmä významný geologický útvar. Zaradením do Natury 2000 v roku 2004 sa prirodzene začal klásť dôraz na ochranu vegetácie a biotopy," objasnil Dražil.



So súhlasom správcu pozemkov Lesov SR sa začala záchrana a obnova stepných spoločenstiev. Najprv to bol výrub drevín a neskoršie aj zavedenie pastvy hovädzieho dobytka. Proces obnovy je postupný, prvé roky bola podľa riaditeľa na ploche silná výmladnosť krovín. Pasúci sa dobytok veľa z nich ohrýzol, no nestačilo to. Preto ochranári každoročne koncom zimy výmladky krov odstraňujú krovinorezmi.



"Stav stepi sa zlepšuje postupne. Pribúda vzácnych druhov, pre verejnosť je asi najviac viditeľný nárast populácie ponikleca slovenského, a to z niekoľkých exemplárov na niekoľko stoviek. Je to pekný príklad spolupráce správcu pozemkov, miestnych poľnohospodárov a ochrany prírody. Kľúčové je nastavenie pastvy zvierat tak, aby boli vypasené ťažšie prístupné a strmé plochy, ale bez narušenia eróziou," skonštatoval Dražil.



Dodal, že vďaka pastve je práca ochranárov na zrezávaní krov stále jednoduchšia a výmladkov je z roka na rok menej. Väčšiu pozornosť tak venovali ploche na neďalekej Ostrej hore, ktorá je rovnako "vytrhnutá" z lesa, len sa na nej stále nepasie. Boj s výmladkami je podľa Dražila rovnako aktuálny, ako pred niekoľkými rokmi, keď Správa NP s manažmentom začínala. "Pre tento rok už máme prísľub od miestneho hospodára, že ohradí a bude pásť aj túto plochu. Spolu s výbornými výsledkami pastvy na známom Dreveníku tak bude návrat pôvodnej tváre krajiny a obnova stepi na travertínoch v okolí Spišského Podhradia úspešne zavŕšená," uzatvára riaditeľ.