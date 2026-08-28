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Piatok 28. august 2026
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Ochranári posilňujú kontroly aj pri vodopádoch vo Vysokých Tatrách

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Ilustračná snímka. Foto: EASYFOTO TASR - Silvia Tannhauserová

Strážcovia prírody sú každý deň v teréne a počas víkendov výkon služby ešte výraznejšie posilnia. Do kontroly sa pritom zapoja aj dobrovoľní strážcovia.

Autor TASR
Vysoké Tatry 28. augusta (TASR) - S končiacou sa letnou turistickou sezónou posilňujú ochranári kontroly aj pri vodopádoch v Tatranskom národnom parku (TANAP). Správa TANAP-u o tom informovala na sociálnej sieti. Pripomína návštevníkom, že vstup do vody a kúpanie vo vodopádoch, plesách a ďalších vodných plochách či tokoch v TANAP-e, sú zakázané.

Počas hlavnej turistickej sezóny posilňujeme výkon strážnej služby. Zvýšenú pozornosť venujeme aj lokalitám s očakávaným vysokým pohybom návštevníkov, vrátane vodopádov. Nastavené pravidlá chránia nielen prírodu, ale aj samotných návštevníkov. Klzké skaly, studená voda, nepredvídateľná hĺbka či silný prúd, môžu viesť k vážnym úrazom,“ pripomína Správa TANAP-u.

Strážcovia prírody sú každý deň v teréne a počas víkendov výkon služby ešte výraznejšie posilnia. Do kontroly sa pritom zapoja aj dobrovoľní strážcovia. „Kontroly budú pokračovať až do konca hlavnej turistickej sezóny. Rešpektujme pravidlá TANAP-u, chráňme Tatry a dbajme aj na vlastnú bezpečnosť,“ apelujú ochranári.
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