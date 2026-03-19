< sekcia Regióny
Ochranári pripravili v Turci hniezda na návrat bocianov
Priblížili, že bocianie hniezda môžu po rokoch používania vážiť aj niekoľko stoviek kilogramov, preto je ich údržba dôležitá.
Autor TASR
Turčianske Teplice 19. marca (TASR) - Pracovníci Národného parku (NP) Veľká Fatra s príchodom jari pripravili viaceré hniezda v okresoch Turčianske Teplice i Martin na návrat bocianov. Údržbu a odľahčovanie hniezd ochranári zabezpečujú každoročne, aby mali bociany po prílete bezpečné miesto na hniezdenie. NP Veľká Fatra o tom informoval na sociálnej sieti.
„V obciach Kaľamenová, Rudno a Laskár sme odľahčili hniezda, ktoré sa zväčšili a nabrali na váhe. V Slovenskom Pravne sme pristúpili aj k výmene podložky pod hniezdom, aby bola konštrukcia stabilná a bezpečná,“ spresnili ochranári.
Priblížili, že bocianie hniezda môžu po rokoch používania vážiť aj niekoľko stoviek kilogramov, preto je ich údržba dôležitá nielen pre samotné bociany, ale aj pre bezpečnosť stožiarov či budov, na ktorých sa nachádzajú. „Veríme, že po návrate si bociany svoje hniezda opäť nájdu a úspešne tu vyvedú nové mláďatá,“ podotkli.
„V obciach Kaľamenová, Rudno a Laskár sme odľahčili hniezda, ktoré sa zväčšili a nabrali na váhe. V Slovenskom Pravne sme pristúpili aj k výmene podložky pod hniezdom, aby bola konštrukcia stabilná a bezpečná,“ spresnili ochranári.
Priblížili, že bocianie hniezda môžu po rokoch používania vážiť aj niekoľko stoviek kilogramov, preto je ich údržba dôležitá nielen pre samotné bociany, ale aj pre bezpečnosť stožiarov či budov, na ktorých sa nachádzajú. „Veríme, že po návrate si bociany svoje hniezda opäť nájdu a úspešne tu vyvedú nové mláďatá,“ podotkli.